La cobertura de Perfil por la visita a la Argentina de León XIV: cómo conseguir la edición especial del 12 de noviembre

La cobertura especial de PERFIL sobre la visita del papa León XIV a la Argentina tiene una nueva entrega este jueves 12 de noviembre. La edición de Diario PERFIL ofrece a los lectores una mirada integral sobre los acontecimientos que marcaron la presencia del Sumo Pontífice en el país y las repercusiones de su visita.

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Quienes quieran acceder a esta publicación podrán hacerlo a través de distintas alternativas. Esta disponible en formato PDF para descargar, puede conseguirse en los kioscos de diarios y revistas y se reparte en diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta editorial reúne información, análisis y testimonios para reconstruir los momentos más significativos de la visita papal, además de poner en perspectiva su importancia para la Argentina y la comunidad católica.

De esta manera, PERFIL continúa con su cobertura especial de la llegada de León XIV, con una edición pensada para acercar a los lectores los detalles y las distintas dimensiones de un acontecimiento que trasciende lo estrictamente religioso.

Si querés tener el diario Perfil en tu escuela de lunes a viernes o conocer nuestra planta de impresión y ver cómo se imprime, escribí a [email protected]

Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.