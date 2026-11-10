Las 4 rutas peregrinas para llegar a la misa del papa León XIV en Fadea: recorridos y recomendaciones

El Arzobispado de Córdoba, el Gobierno provincial y la Municipalidad habilitaron cuatro rutas peregrinas peatonales para encauzar a los miles de fieles que se dirigirán a pie hacia la misa del papa León XIV en el predio de aviones Fadea, situada en la Ruta 20.

Las arterias seleccionadas contarán con cartelería indicativa, puntos de inicios delimitado y patrullaje policial permanente a lo largo de los trayectos. Las rutas identificadas por colores están coordinadas para canalizar el flujo peatonal de forma segura hasta los accesos Norte y Sur del predio.

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La línea azul inicia en el Parque de las Naciones, exactamente en la intersección de las avenidas Sagrada Familia y Octavio Pinto. Desde allí, los caminantes avanzarán hasta la avenida Colón hacia la colectora José Ceballos de la Circunvalación para acceder a Fadea.

Por su parte, el trayecto desde el Estadio Kempes corresponde a la línea Violeta. Los peregrinos parten de la colectora Ramón Carcano, ingresan a la avenida Colón y empalman con la colectora Ceballos hasta el sitio del encuentro.

Para las delegaciones que provengan de la zona sur de la capital cordobesa, la organización dispuso la línea amarilla. El trazado arranca en el cruce de Celso Barrios y avenida Valparaíso, avanzando por esta última hacia la colectora de Circunvalación Sur.

Papa León XIV Catedral Metropolitana

El cuarto sendero oficial es la línea verde, conocida como la ruta de la avenida Fuerza Aérea. Comienza en la tradicional Rotonda del Ala, ubicada en la intersección de las avenidas Julio A. Roca y Río Negro, y recorre linealmente hasta el acceso principal de la fábrica aeronáutica.

Dado que la misa central está programada para este martes a las 10:00, las autoridades locales aconsejaron iniciar la marcha con la debida anticipación, luciendo vestimenta liviana y calzado cómodo apto para largas caminatas.

En cuanto a los controles de ingreso al reciento, se determinó que cada asistente podrá entrar con una mochila de capacidad máxima de 15 litros. Entre los elementos prioritarios se solicita portar al menos 1,5 litros de agua por persona en botellas plásticas, alimentos livianos, el DNI, protector solar, repelente, abrigo y medicación personal.