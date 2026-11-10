"No se resignen": León XIV reunió a dos millones de fieles en Palermo y defendió el rol de la familia

Tuvieron que pasar casi cuatro décadas para que las calles porteñas volvieran a convertirse en un templo a cielo abierto. Con el Monumento a los Españoles como telón de fondo y una multitud estimada oficialmente en dos millones de almas, el papa León XIV celebró este lunes su primera misa masiva en la Argentina. Lejos de la confrontación abierta de sus primeros discursos en la región, el Pontífice bajó un cambio en la temperatura política y apostó por un mensaje con otro enfoque hacia la sociedad: reivindicó a la familia como el muro de contención definitivo frente a las crisis contemporáneas.

La postal sobre la Avenida del Libertador fue imponente desde la primera hora de la mañana. Para cuando el líder vaticano saludó a los presentes a las 12.05 con un cálido "Queridos hermanas y hermanos", el termómetro popular ya había sido encendido por los recitales de Soledad Pastorutti (quien interpretó clásicos como Oración del Remanso y Alma misionera) dirigidos a la marea de gente que pasó la noche acampando sobre el la calle. Arriba del inmenso escenario de casi 24 metros de altura, diseñado por el sacerdote Eugenio Uda, León XIV dejó de lado la macroeconomía para centrarse en los daños colaterales que sufren los hogares.

Durante sus doce minutos de homilía, el Papa enumeró sin vueltas las complejas situaciones que atraviesan los argentinos en la actualidad. Alertó sobre "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares". Frente a ese diagnóstico, planteó que la estructura familiar sigue siendo la base innegociable donde la sociedad encuentra el fundamento para protegerse de "las tormentas que se abaten contra ella".

Su mensaje no se quedó en el simple lamento por la crisis, sino que buscó resaltar el peso histórico de esa institución en la identidad nacional. "En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores y la defensa de la vida", sentenció ante el aplauso del público, que incluyó a dirigentes políticos, referentes civiles y al propio presidente Javier Milei, ubicado a pocos metros del altar.

Fue en ese tramo donde el Papa lanzó una de sus definiciones más fuertes de la jornada, marcando la cancha frente a los debates culturales y sociológicos modernos. "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", reclamó el Pontífice, atando la fragilidad económica con la necesidad de sostener los "enfoques de vida tradicionales".

Galería: las mejores fotos de la primera misa de León XIV en Argentina



El recuerdo de Francisco y la evangelización en casa

Si algo dejó en claro el paso de León XIV por el altar en Buenos Aires es su intención de conectar su mensaje con el de su antecesor. En el tramo que despertó más aplausos, el Papa recordó a Jorge Bergoglio y su pasado como obispo porteño. "Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: la familia está llamada a compartir la oración cotidiana", señaló, uniendo simbólicamente a Roma con la capital argentina.

Para el Pontífice, revivir esa cercanía no pasa por grandes estructuras, sino por la rutina familiar. Frente a la multitud, pidió a los padres que hablen de religión con naturalidad y rescaten costumbres cotidianas como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón mutuo o los abuelos que enseñan a rezar", al remarcar que la fe se transmite en la intimidad del hogar.

El recuerdo de Francisco estuvo presente en la homilía

Hacia el cierre, el Papa le dejó un pedido directo a la gente para que no recargue toda la tarea en la estructura oficial de la Iglesia. "¡Las exhorto a ser protagonistas! La Iglesia argentina las necesita", exclamó, reclamando un rol más activo de los laicos junto a los curas y obispos. La ceremonia terminó pasado el mediodía con una plegaria a la Virgen de Luján y el grito de los fieles que rebotó por toda la avenida: "¡Viva el Papa, viva!".

Tras la misa y una serie de reuniones privadas con referentes del mundo del trabajo, el Papa volará el martes a Córdoba para oficiar una ceremonia matutina en la Escuela de Aviación Militar, regresando esa misma noche a Palermo para una vigilia juvenil. El miércoles 11, en su última jornada en la Argentina, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

TC