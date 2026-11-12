León XIV y la dignidad humana como eje rector de la sociedad

Durante estos días, el Papa León XIV convocó multitudes, conmovió y, sobre todo, nos interpeló. Lo hizo con la fuerza de sus palabras y la elocuencia de sus gestos. Creyentes, no creyentes y personas de fe peregrinamos y dijimos presente. Hubo algo que trascendió las creencias individuales y se expresó en esta emoción colectiva e histórica.

Las multitudinarias misas en Palermo y Córdoba, y el encuentro con los jóvenes en la vigilia hablan de una sociedad que necesita encontrarse y escuchar. La magnitud de las celebraciones no debería hacernos perder de vista lo esencial: el mensaje y los desafíos que nos deja.

Tuve el honor y la oportunidad de escuchar su primer mensaje a nuestro país. Nos invitó a reflexionar sobre la dignidad humana, la democracia, los límites del poder y la responsabilidad de quienes asumimos funciones públicas. Ninguna autoridad puede estar por encima del bien común. La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía.

También nos recordó que la democracia se fortalece escuchando, cuidando la palabra, buscando acuerdos y reconociendo en quien piensa distinto a un compatriota con quien compartimos un mismo destino. Destacó, además, la necesidad de robustecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación para que nuestros jóvenes puedan construir sus proyectos de vida en la Argentina.

Otro eje central fue el mundo del trabajo y la relación de nuestra sociedad con la riqueza. León XIV retomó una reflexión del Papa Francisco sobre la avaricia, definida como “una enfermedad del corazón, no de la cartera". El problema no es tener riqueza o generar ganancias, sino convertirlas en el centro de nuestra existencia y olvidar a los demás.

Reconoció el valor de los empresarios que invierten y generan empleo, pero advirtió que, cuando el beneficio económico es el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y genera exclusión. No se trata de contraponer capital y trabajo, sino de comprender que el desarrollo debe generar trabajo digno, oportunidades y bienestar compartido.

León XIV retomó una reflexión del Papa Francisco sobre la avaricia, definida como 'una enfermedad del corazón, no de la cartera' "

El trabajo es dignidad, autonomía, realización personal e integración.

En tiempos en los que la tecnología, la inteligencia artificial y las transformaciones productivas nos plantean nuevos desafíos, también debemos preguntarnos por sus límites éticos y por el rol que nos toca frente a ellos.

El progreso no puede medirse solamente por la innovación o la eficiencia, sino también por su contribución a la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas. La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, orientada por principios éticos y por el compromiso de garantizar que sus avances redunden siempre en beneficio de las personas y del bien común.

Un momento que sintetizó el sentido más profundo de su presencia fue su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Nos conmovieron el testimonio de Marta y esas maravillosas versiones de La Llave y Alma Misionera, que expresaron con música aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a transmitir.

En ese lugar, entre residentes y quienes acompañan y cuidan, el Papa nos dejó una reflexión que merece ser asumida: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”.

Las imágenes de ese encuentro hablan por sí solas. El gesto, la cercanía y el reconocimiento del otro. Una sociedad atravesada por la inmediatez muchas veces mide a las personas por su productividad, su autonomía o lo que pueden aportar. En ese momento aparece una de las grandes interpelaciones de esta visita.

La dignidad humana no admite categorías ni jerarquías. Cada vida tiene un valor propio, que no depende de lo que produce ni de lo que puede ofrecer a los demás, sino de su condición humana. Reconocerlo es una obligación de toda la sociedad y, especialmente, de quienes tenemos responsabilidades públicas. Esa mirada nos invita a promover una verdadera cultura de la ternura, que ponga en el centro a cada persona, reconozca su dignidad y no deje a nadie atrás.

También quedarán otros momentos de esta visita, como su paso por el penal de Devoto y su última misa en Luján, donde año tras año vemos hacerse presente a un pueblo que camina como peregrino errante en busca de un destino compartido, un destino de unidad.

Por eso, creo que el desafío que nos deja León XIV va mucho más allá de estos días de celebraciones y actos multitudinarios. Nos convoca a revisar nuestras prioridades, nuestras conductas y la manera en que construimos comunidad.

A quienes tenemos responsabilidades públicas nos plantea una exigencia particular: entender que la política, en su sentido más profundo, debe estar al servicio de las personas. Que el poder es un deber y no un privilegio ni un espacio para la frivolidad. Que el desarrollo no puede medirse solamente en indicadores económicos y que una sociedad no puede considerarse verdaderamente próspera si deja a alguien atrás.

Las multitudes pasarán y las imágenes quedarán. Lo importante será qué hacemos con este mensaje pastoral y universal, que nos llama a recuperar el valor de la dignidad humana como eje rector de nuestra convivencia.

Que esta visita nos sirva para tomar conciencia, reencontrarnos en lo que nos une, sanar nuestras heridas y construir una Argentina con más humanidad, respeto, justicia, esperanza y fraternidad. Una Argentina, nuestra casa común, donde nadie sobre y donde todos podamos sentirnos parte.

Bienvenidos todos.

* Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Coalición Cívica ARI.