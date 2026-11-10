Murió Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras

Marcos Camino, histórico acordeonista, director musical y fundador de la emblemática banda de cumbia santafesina Los Palmeras, falleció este martes a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. El lamentable suceso conmocionó a la escena de la música tropical nacional, tratándose de una de las figuras más trascendentes del género en la Argentina.

De acuerdo con la información consignada por el diario Clarín a través de fuentes policiales de la provincia de Santa Fe, un móvil de las fuerzas de seguridad acudió al domicilio ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte, donde funcionaba un estudio de grabación del artista. En el lugar, tras la revisión de las cámaras de seguridad del predio, los agentes constataron y confirmaron el fallecimiento del músico a las 16:11.

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Las primeras pericias e informes policiales divulgados por la publicación Pronto indicaron que el referente de la música popular decidió suicidarse durante la tarde del martes. La noticia causó un profundo impacto de forma inmediata entre sus seguidores y dentro de la comunidad artística santafesina.

La trayectoria y el retiro de Marcos Camino en la cumbia santafesina

Camino había sido la piedra angular del proyecto musical desde sus inicios, consolidando un estilo inconfundible con el acordeón al frente. Durante más de 50 años lideró el trayecto que llevó a Los Palmeras a convertirse en un fenómeno masivo dentro y fuera del país.

En febrero de 2026, el artista había provocado una fuerte repercusión al comunicar en la cuenta oficial del grupo su salida definitiva de las presentaciones en vivo. En aquel mensaje en formato de video, explicó que se trataba de una decisión personal fundamentada primordialmente en motivos vinculados a su avanzada edad y su estado de salud.

Falleció este martes a los 76 años en la ciudad de Santa Fe

"Nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud", manifestó en aquel posteo el músico al dar un paso al costado del histórico conjunto. Su retiro se dio además en el marco de momentos complejos para la banda, marcados por la mediática y polémica salida del vocalista Cacho Deicas.

Tras la partida de Deicas y la posterior desvinculación de Camino de los shows en directo, la agrupación atravesaba un proceso de reestructuración en su liderazgo. Sin embargo, la figura de su fundador continuaba asociada indisolublemente a las páginas más célebres de la cumbia santafesina.

A lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria, el acordionista impulsó producciones discográficas e himnos populares que cruzaron generaciones enteras y escenarios de todo el territorio argentino e internacional. Su desempeño transformó al conjunto en una referencia ineludible de la cultura tropical nacional.

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La partida del histórico referente representa una pérdida invaluable para la cumbia sabalera y para el patrimonio de la música popular argentina. Las repercusiones ante la muerte del creador de Los Palmeras se multiplicaron de inmediato en las redes sociales y medios de comunicación locales.

Las autoridades santafesinas continuaron desplegando las diligencias correspondientes en el predio de Candioti Norte para completar las actuaciones judiciales y policiales de rigor vinculadas al trágico hecho.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.