Papa León XIV en Argentina: la edición especial de PERFIL de hoy, que se puede descargar o adquirir en los kioscos para coleccionar

La edición de Diario PERFIL de este miércoles 11 de noviembre, llega a los lectores con una cobertura completa de la llegada del papa León XIV a la Argentina y de las distintas actividades y acontecimientos vinculados con el pontífice durante el fin de semana largo.

La edición especial estará disponible en distintos formatos: podrá descargarse en PDF y adquirirse en los kioscos de diarios de todo el país y se reparte gratuitamente en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, los lectores tendrán distintas alternativas para acceder al material y repasar los principales acontecimientos relacionados con la visita del Santo Padre.

La publicación reúne la cobertura periodística de una jornada especial para la Iglesia y para los fieles argentinos, con información sobre las actividades del Papa y el impacto de su presencia en el país.

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Con esta edición, PERFIL propone un recorrido por los principales hechos, testimonios y momentos de la visita de León XIV, en una cobertura pensada para conservar y consultar los detalles de un acontecimiento de relevancia nacional e internacional.

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Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.