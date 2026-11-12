San Josafat Kuncewicz, el valiente arzobispo que dio su vida por la unidad de la Iglesia

El 12 de noviembre, el santoral católico celebra con profunda reverencia la fiesta litúrgica de San Josafat Kuncewicz, insigne arzobispo y mártir del siglo XVII. Nacido en Volodímir en el seno de una familia ortodoxa, este piadoso pastor abrazó la plena comunión con Roma y consagró su existencia a restaurar la unidad cristiana mediante la oración y la entrega sacrificial.

San Josafat Kuncewicz y su ardiente apostolado por la reconciliación eclesial

Ingresó en el monasterio basiliano de Vilna, donde abrazó una rigurosa austeridad monástica y una intensa vida de oración. Consagrado arzobispo de Pólatsk, dedicó incansables esfuerzos a reformar el clero y reconciliar a los fieles orientales con la Sede Apostólica, destacándose siempre por su ejemplar fidelidad evangélica y un amor profundo hacia los desposeídos de su diócesis.

Nuestra Señora del Rosario, la celestial protectora que entregó el arma de la fe al mundo

Las crónicas eclesiásticas antiguas y los documentos de su proceso de canonización acreditan notables prodigios de sanación corporal y espirituales conversiones ocurridas durante su ministerio. Su predicación elocuente y su caridad sin límites le valieron el apodo de «robador de almas», impulsando el auxilio a los necesitados mediante el ejercicio incesante de las obras de caridad fraternas.

En medio de fuertes tensiones religiosas en Vítebsk, fue atacado violentamente por opositores a la unión eclesial. Enfrentó el martirio con mansedumbre heroica, orando por sus asesinos antes de entregar su vida por Cristo, testimonio que selló su confianza en Dios y convirtió su sacrificio en una semilla fecunda de reconciliación para toda la comunidad católica.

En la piedad contemporánea, es venerado universalmente como el santo patrono de la unidad entre los cristianos y protector de Ucrania. Miles de fieles acuden hoy a su intercesión divina para implorar la paz en las regiones en conflicto, la armonía en las familias divididas y el don de alcanzar una verdadera paz interior ante las adversidades cotidianas.

Las oraciones dedicadas al santo arzobispo apelan a su corazón pastoral para sanar las heridas del cisma y el rencor. A través del ferviente rezo del Santo Rosario y novenas especiales, sus devotos imploran la gracia de una sincera conversión de corazón, confiando plenamente en que el perdón fraterno refleja la infinita misericordia de Dios sobre el mundo.

Su imperecedero legado espiritual continúa recordando que la auténtica comunión eclesial se construye con humildad y amor al prójimo. Venerado por el pueblo creyente como un mártir insigne de la fe, San Josafat enseña que la entrega generosa de la propia vida por el Evangelio conduce con certeza hacia la gloriosa promesa de la salvación del alma.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al virtuoso presbítero San Diego de Alcalá y a San Millán de la Cogolla. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana destacan figuras fundamentales del calendario romano, como San Alberto Magno, Santa Gertrudis de Helfta y Santa Isabel de Hungría, cuyos virtuosos testimonios de santidad fortalecen profundamente a toda la Iglesia.

Para los devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su bendición en la Catedral Santa María del Patrocinio (Eparquía Ucrania), ubicada en el barrio porteño de Floresta (Ramón L. Falcón 3960). En este emblemático templo de rito bizantino-ucraniano, la comunidad custodia con fervor la memoria del santo mártir y celebra solemnemente su festividad.