Quién es el bombero detenido durante la visita del Papa: su pasado como héroe y qué investiga la Justicia

La visita del papa León XIV a la Argentina puso en marcha un amplio operativo de seguridad en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto se detuvo a un chico de 25 años que se identificó como bombero voluntario que encendió las alertas de las fuerzas de seguridad. Se trata de Tomás Eduardo Natenzon, quien fue interceptado mientras circulaba en moto por las inmediaciones del Monumento de los Españoles, uno de los principales escenarios de las actividades previstas para el Sumo Pontífice.

El procedimiento ocurrió durante la mañana del domingo en la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy, en Palermo, a unos 300 metros del lugar donde se montó el escenario para las actividades papales.

Según la información oficial, el joven llevaba distintas credenciales de identificación, una autorización de circulación y cuatro equipos de comunicación. Los investigadores sospechan que parte de esa documentación sería falsa y que la motocicleta tenía una patente adulterada.

Natenzon quedó a disposición del fiscal federal Carlos Rívolo y de la jueza María Romilda Servini. La Justicia busca determinar por qué se encontraba en una zona especialmente protegida durante la visita de León XIV y cuál era su propósito. Por el momento, la investigación no estableció que tuviera intenciones de atentar contra el Papa.

Quién es Tomás Natenzon, el bombero detenido durante el operativo por el Papa

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Clarín, Natenzon ingresó en 2020 a los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, donde se especializó en comunicaciones. Actualmente se desempeña como tercer oficial del destacamento y forma parte de un equipo vinculado al sistema de radiocomunicaciones de los bomberos voluntarios porteños.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es su formación técnica. En una publicación de Facebook del 8 de septiembre, el propio joven contó que había aprobado un curso para obtener la licencia de radiooperador y radiotelefonista restringido, dictado por la Policía Federal Argentina.

Tomás Natenzon

En ese mensaje explicó que solo 12 de los 30 participantes habían superado la certificación y que cinco pertenecían al equipo de comunicaciones de los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires. También destacó su participación en la modernización de las telecomunicaciones del sistema.

Ese antecedente podría explicar, al menos parcialmente, por qué llevaba varios dispositivos de comunicación al momento de ser interceptado. Sin embargo, los investigadores intentan establecer si las credenciales que presentó eran auténticas y si estaba autorizado a circular por el perímetro restringido.

El papa León XIV celebró la misa en Palermo con un escenario de casi ocho pisos

El rescate de un bebé que le valió una distinción

Antes de quedar involucrado en el operativo de seguridad por la visita papal, Natenzon había recibido un reconocimiento por su desempeño como bombero voluntario.

En abril de 2025, el destacamento de Vuelta de Rocha lo distinguió por un acto de arrojo, luego de que interviniera para salvar a un bebé de 15 meses que se estaba ahogando después de tragarse un objeto.

Natenzon recibió un reconocimiento por su desempeño como bombero voluntario. | Crédito: Facebook

El episodio forma parte de su trayectoria dentro de la institución y contrasta con las sospechas que ahora intenta esclarecer la Justicia.

El joven también habría estudiado en la escuela ORT y mantenía intereses vinculados con la música y los deportes, entre ellos el piano, el golf y la equitación.

Las credenciales, los equipos de comunicación y el arma encontrada en su casa

La detención se produjo cuando agentes de la Policía de la Ciudad advirtieron irregularidades en la documentación que presentó el joven. Natenzon se identificó como integrante de los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y mostró una autorización para circular por la zona.

Sin embargo, la cantidad de credenciales que llevaba y los cuatro equipos de comunicación que tenía consigo despertaron sospechas. También se investiga la autenticidad de la patente de la motocicleta en la que se trasladaba.

Quién es el detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa León XIV

La investigación avanzó con un allanamiento en su domicilio, donde los agentes encontraron un arma de fuego. Ahora deberán establecer si estaba debidamente registrada y si existe alguna vinculación entre ese elemento y los hechos que motivaron el procedimiento.

Otro de los aspectos bajo análisis es su actividad comercial. Natenzon aparece vinculado a la venta de equipos de comunicación y telefonía móvil, además de figurar como radioaficionado.

Qué dijo la familia del bombero detenido

Tras la detención, familiares del joven señalaron que tiene síndrome de Asperger, una vieja denominación para el espectro autista. Sin embargo, esa información todavía debe ser verificada por los investigadores.

Una fuente consultada por Clarín sostuvo que tanto las credenciales que presentó como la información sobre su condición estaban siendo chequeadas.





LB/ML