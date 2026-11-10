Quién fue Héctor Aguer, el polémico arzobispo que consideraba "pecado" usar métodos anticonceptivos

El arzobispo emérito de La Plata, Hector Aguer, falleció a los 83 años este martes 10 de noviembre. Fue una de las figuras más controversiales de la iglesia católica por us posiciones conservadoras sobre la sexualidad, el aborto, la educación, la diversidad de género y los derechos humanos.

La noticia fue comunicada por la Arquidiócesis de La Plata: "Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata".

Hector Aguer

Las posturas conservadoras que generaron controversia

Durante su paso por la arquidiócesis platense, del 2000 al 2018, fue dónde formó su perfil público y escandaloso, la cual excedió ampliamente sus responsabilidades religiosas. Poco a poco sus intervenciones sobre diferentes temas lo posicionaron como una de las voces más reconocibles del sector conservador del catolicismo argentino.

El tema con mayor controversia en su historial fue la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos. El obispo, frente a la presentación de un protocolo para la atención integral de los abortos no punibles, cuestionó la iniciativa y denunció una supuesta presión estatal sobre los profesionales de la salud. Catalogó a los médicos que realizaban estas practicas cómo "medicos aborteros" y amenazó con ponerlos en una "lista negra".

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Otro tema en el cual generó tensión fue el matrimonio igualitario, la diversidad sexual y las perspectivas de género. Respecto a esto, Aguer ponunció: "Un homosexual para vivir en gracia de Dios debe ser casto". Además, con respecto al mismo tema aseguró que "para elegir el celibato a uno le tienen que gustar las mujeres". Por su parte, durante su conducción dispuso restricciones para la enseñanza o validación del matrimonio entre personas del mismo sexo en establecimientos educativos católicos de su jurisdicción.

A su vez, sus declaraciones sobre la sexualidad generaron reiteradas controversias. Cuestionó las relaciones sexuales prematrimoniales, la masturbación y el uso de preservativos: "Para mí y para la iglesia es un pecado utilizar métodos anticonceptivos". Para referirser a la masturbación, sostuvo que "es parte del desenfreno, es animaloide. Y las relaciones prematrimoniales son pecado y una mala preparación para lo que significa luego la convivencia marital". "El sexo matrimonial que no se hace para procrear es natural. Pero yo explico en mi artículo que la naturaleza ha puesto en la mujer ritmos de fertilidad que pueden aprovecharse para tener sexo sin embarazarse".

Feminismo, dictadura y otras plémicas

Otra de las intervenciones de Aguer que despertó cuestionamientos estuvo vinculada con la violencia de género. El arzobispo relacionó el incremento de los femicidios con el debilitamiento del matrimonio tradicional y la pérdida de estabilidad en las relaciones de pareja. Sus declaraciones recibieron críticas de organizaciones feministas y distintos sectores, que consideraron que trasladaban parte de la responsabilidad de los agresores hacia las características de los vínculos afectivos.

En materia de derechos humanos, también generó polémica al poner en duda, durante un Tedeum por el 25 de Mayo, la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar, a la que definió como un "número mágico". Además, cuestionó el uso de la expresión "cívico-militar" para referirse a ese período.

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Sus cuestionamientos también alcanzaron al sistema educativo bonaerense. En 2009, Aguer criticó la asignatura Construcción de Ciudadanía, al considerar que podía convertirse en un instrumento de adoctrinamiento ideológico. Sostuvo que el programa pretendía formar a niños y adolescentes como "pequeños teóricos críticos para cambiar la sociedad", mediante conceptos que vinculó con el pensamiento de Michel Foucault y la Escuela de Frankfurt. Sus declaraciones provocaron una respuesta del entonces ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto, quien defendió la reforma educativa y calificó los planteos del arzobispo como propios de un pensamiento "retrógrado". También advirtió sobre los riesgos de "confundir la formación democrática con el adoctrinamiento".





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