Un filipino en Casa Rosada: la inesperada llegada del "Francisco asiático" a la Argentina con el Papa León XIV

Un popular cardenal filipino que en 2025 sonó como el favorito para suceder al papa Francisco llegó a la Argentina acompañando a León XIV y estuvo con el pontífice en la Casa Rosada.

León XIV llegó este domingo a Buenos Aires para el inicio de un viaje pastoral de tres días cargados de actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Luján y Córdoba.

El papa llegó para la primera visita de un pontífice al país en 39 años y fue recibido en el aeroparque metropolitano por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, ambos vestidos de negro.

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Su primera parada fue la plaza San Martín, donde rindió homenaje ante el monumento al prócer de la independencia argentina. De allí se dirigió a la Casa Rosada escoltado por el regimiento de Granaderos a Caballo.

Fue en Casa Rosada, durante la ceremonia de bienvenida, donde las cámaras mostraron por primera vez la presencia del ex cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin.

El cardenal Tagle saluda a Javier Milei en Casa Rosada | Crédito: Captura EWTN

A su lado, una discreta presencia que nadie esperaba: la del cardenal filipino Luis Antognio Tagle.

El cardenal filipino (69), pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización en la Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares es hoy uno de los hombres más poderosos del Vaticano, ya que León XIV lo nombró hace un mes Decano del Colegio Cardenalicio.

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Tagle dirige, por lo tanto, a los cardenales de todo el mundo, pero siempre en la función de "primus inter pares", es decir, sin ejercer una autoridad de gobierno jerárquica sobre sus hermanos, sino coordinando sus actividades, según informó el servicio informativo vaticano.

La tarea principal del decano es convocar un posible futuro cónclave en caso de sede vacante y presidirlo si tiene menos de ochenta años y, por lo tanto, forma parte del grupo de los electores. Cuando León XIV fue operado por cáncer de pulmón, fue Tagle quien lo reemplazó en sus actividades.

El cardenal Tagle fue uno de los favoritos para suceder al papa Francisco en 2025

Pietro Parolin y Cardinal Luis Antonio Tagle en Montevideo el 6 de noviembre 2026. | Crédito: AFP

Luis Antonio Tagle nació el 21 de junio de 1957 en Imus, cerca de Manila, en una familia modesta, y pasó por varias escuelas católicas de la capital antes de estudiar filosofía y teología. Hizo también un doctorado en Estados Unidos.

Tagle era popular en su país por sus conversaciones con los fieles después de misa y por incluso invitar a mendigos a cenar en su residencia. La adaptación a la vida en Roma y a las formalidades del Vaticano no fue fácil.

Conocido como "Chito", Tagle es una figura religiosa muy popular entre los más 90 millones de fervorosos fieles católicos que hay en su país. Fue ordenado sacerdote en 1982 y se convirtió en arzobispo de Manila en 2011, un puesto políticamente influyente en una de las diócesis más grandes de Asia, donde el catolicismo está en crecimiento.

Como arzobispo , Tagle criticó la sangrienta guerra contra las drogas llevada a cabo por Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas en ese momento. "No podemos permitir que la destrucción de vidas se convierta en algo normal. No podemos gobernar la nación matando," dijo Tagle en una carta pastoral en 2017.

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Tagle clamó por una Iglesia más humilde y abierta. En una cumbre del Vaticano en 2019 sobre el combate al abuso sexual infantil señaló a los rangos superiores de la Iglesia.

"Nuestra falta de respuesta al sufrimiento de las víctimas, e incluso hasta el punto de rechazarlas y de encubrir el escándalo para proteger a los perpetradores y la institución", dijo a la delegación. "Ha herido a nuestro pueblo, dejando una herida profunda en nuestra relación con aquellos que hemos sido enviados a servir".

El carismático Tagle fue nombrado cardenal por Benedicto XVI en 2012 y un año después su nombre ya sonaba entre los papabili (papables) cuando Benedicto renunció. En ese cónclave, Jorge Bergoglio se convirtió en el primer pontífice latinoamericano.

Tagle siempre mantuvo un lazo estrecho con el papa argentino, que le encargó en 2019 la Congregación para la evangelización de los pueblos, que supervisa las actividades de difusión del catolicismo en el mundo.

Fue después nombrado pro-prefecto del departamento, cuando el papa reformó la congregación en 2022. Quedó a cargo de la sección de "Primera Evangelización y Nuevas Iglesias Particulares", con responsabilidad sobre nuevas diócesis.

A la muerte de Francisco, en abril de 2025, las casas de apuestas ubicaron a Tagle como el segundo favorito para ocupar el Trono de San Pedro, por detrás del ex secretario de Estado Pietro Parolin.

"Si yo fuera Dios, no me elegiría para ser obispo o cardenal", dijo en una entrevista en 2018. "Pero como no soy Dios, Dios ve algo en mí probablemente que yo no veo en mí mismo y solo tengo que confiar".

(ds)