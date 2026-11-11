Anicipo verano 2027: revista, humor y musical para atraer al espectador

Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

La Revista del Cervantes

Desembarca a Mar del Plata con un elenco renovado, desde el 25 de diciembre, incluyendo a Lizy Tagliani, José María Listorti y Mariano Magnífico. La producción marplatense incluirá bailarines, una orquesta y los clásicos diálogos de Enrique Pinti y Tato Bores. Prometen ofrecer un valor artístico de calidad y estar a la altura de un espectáculo que ha sido multipremiado recientemente.

José María Listorti y Lizy Tagliani encabezan La Revista del Cervantes en Mar del Plata.

Habrá grandes cuadros musicales, 14 bailarines y 12 músicos en vivo, bajo la dirección general de Pablo Maritano. La historia imagina un encuentro entre Tato y Gasalla en el limbo, donde deberán convencer a la recepcionista del paraíso de que el humor y el teatro de revistas también merecen su porción de cielo. Las funciones serán de martes a domingo a las 21, hasta el 28 de febrero de 2027, en el Teatro Radio City (San Luis 1750). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Baraka

Campi, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka se reúnen para protagonizar Baraka bajo la dirección de Jorge Suárez. La comedia llegará al Multiteatro (Av. Corrientes 1283, CABA) con producción de Juan Caballe y Coqui Faroni el 8 de enero de 2027. Prometen humor filoso, situaciones desopilantes, y una mirada profunda y emotiva sobre la amistad.

Baraka

Cuenta la historia de cuatro amigos unidos por un código íntimo que ha sobrevivido al paso de los años, las diferencias y los distintos caminos que cada uno eligió recorrer. En lo profesional, los cuatro han alcanzado el éxito. Sin embargo, detrás de sus logros se esconden frustraciones, contradicciones y profundas carencias personales. A través de encuentros atravesados por un humor ácido, encuentran en la amistad un refugio, quizás el único lugar donde pueden dejar al descubierto sus heridas, abandonar las apariencias y mostrarse tal cual son. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Chicago, el Musical

El legendario musical de Broadway vuelve a la cartelera porteña en una nueva versión argentina. Con estreno previsto para mayo de 2027 en El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960, CABA), Tendrá a Florencia Peña y a Juliana Gattas como protagonistas, dirigidas por Mariano Demaría, y con producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films. Así Roxie Hart (Peña) y Velma Kelly (Gattas) protagonizarán una historia tan provocativa como vigente, apoyadas en extraordinarias coreografías, deslumbrantes números musicales y el jazz como sello distintivo. Ricky Pashkus tuvo un rol decisivo en la gestión de los derechos, siendo una figura fundamental para hacer realidad la versión argentina.

Chicago, el Musical.

Ambientada en medio de la extravagante decadencia de los años '20, Chicago cuenta la historia de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres ambiciosas encerradas por crímenes pasionales, que luchan por ganarse el favor de Billy Flynn, un famoso abogado que utiliza a la prensa sensacionalista para conseguir la libertad de sus clientes. Ambas se enfrentarán por obtener la fama a toda costa. Estrenado en Broadway en 1975, está basado en la obra de Maurine Dallas Watkins, con libreto de Fred Ebb y Bob Fosse, música de John Kander y letras de Ebb. Desde entonces, ha llegado a escenarios de todo el mundo.

Chicago, el Musical.

Ahora, este emblemático musical tendrá su propia versión argentina con una nueva y original puesta en escena, coreografía de Gustavo Wons, dirección musical de Tomás Mayer Wolf y de producción de Mariana Correa. Encontrá acá más info sobre las entradas.