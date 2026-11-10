Al menos 12 muertos en un choque en Bulgaria: hay 86 vehículos involucrados

Un enorme choque múltiple que involucró a más de 80 vehículos en la autopista Trakia cerca de Yambol, en el sureste de Bulgaria, dejó al menos 12 personas muertas y decenas de heridos. La niebla densa parece haber jugado un papel importante en el incidente.

12 personas murieron y 46 resultaron heridas, de acuerdo con la información entregada por la ministra de Sanidad de esa nación, Katya Ivkova. Los servicios de emergencia informaron que el primer choque se presentó pasadas las 7:00 am (hora local) en el kilómetro 289, sobre el carril que conduce hacia Burgas.

Choque de trenes en Bulgaria | Crédito: afp

El viceministro del Interior búlgaro, Kaloyan Kaloyanov, precisó en otra rueda de prensa desde el lugar del siniestro que 10 personas fallecieron en el acto y una murió en el hospital.

Desde la institución gubernamental, el Ministerio del Interior descartó la presencia de menores de edad entre las personas afectadas.

El funcionario búlgaro indicó que uno de los accidentes en cadena se produjo en dirección a Burgas, mientras que el otro tuvo lugar en la vía hacia Sofía, ambos a la misma altura de la misma autopista. Unos 86 vehículos se vieron implicados en las colisiones, 63 en un carril y 23 en el otro.

Choque de trenes en Bulgaria

Lyubomir Nikolov, secretario general en funciones del Ministerio del Interior búlgaro, explicó que el primer accidente se produjo en el carril en dirección a Burgas, donde un camión cortó el paso a un autobús de pasajeros; y que posteriormente, un camión que transportaba trigo se desvió hacia él y un micro chocó contra la parte trasera del camión.

Según el funcionario, lo más probable es que los accidentes se deban a una niebla espesa. "Los testigos presenciales afirmaron que la visibilidad era de unos 70-80 metros y que, de repente, se redujo a 10 metros, momento en el que creemos que se produjo la colisión", explicó Nikolov, y precisó que todas las víctimas mortales viajaban en dirección a Burgas.

Choque de trenes en Bulgaria | Crédito: AFP

"Esperamos que no haya más víctimas mortales, pero hay personas con heridas graves , algunas de las cuales se encuentran en unidades de cuidados intensivos", añadió.

El Ministerio de Salud indicó mediante un comunicado de prensa que se había despejado aproximadamente la mitad del lugar del siniestro, pero que la fase más difícil de la operación todavía estaba por llegar: abrirse paso y retirar los vehículos que se encuentran apilados unos sobre otros.

RM/ff