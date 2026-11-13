ATE concluyó el "paro a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: más medidas la próxima semana

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su sector de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), concluyó este viernes la primera jornada de protesta en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque. La medida definida como “paro a la japonesa”, se concentró en las áreas de control terrestre y consistió en cumplir de manera estricta todos los reglamentos y protocolos, sin abandonar las tareas habituales.

El sindicato confirmó que las acciones continuarán entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, con una retención de tareas en los servicios de Salvamento y Extinción de Incendios de todos los aeropuertos del país.

Desde ATE-ANAC indicaron a que la medida responde a 10 meses de salario congelado, la falta de negociaciones paritarias sectoriales desde hace tres años y el desfinanciamiento de las áreas operativas del organismo. El gremio nuclea a empleados de servicio de extinción de incendios, control terrestre y de aeronaves, y capacitación. Así, se estableció un esquema de trabajo basado en el control y fiscalización total de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y cualquier actividad que afecte la seguridad operacional.

“Con récords de pasajeros, reclamamos por tres años sin paritaria sectorial y más de diez meses con parte del salario congelado”, señaló Marcelo Beleli, quien también cuestionó la situación presupuestaria del organismo en un contexto de crecimiento de la actividad aerocomercial.

ATE-ANAC ya había anunciado el jueves por la tarde que iba a realizar un “paro a la japonesa”, modalidad de protesta en la que los empleados, en lugar de interrumpir sus tareas, continúan trabajando e incluso incrementan la producción para generar dificultades operativas o económicas a la empresa.

Aunque su nombre remite a Japón, es en realidad un mito extendido en Occidente, cuya difusión suele vincularse con el modelo de producción just in time de Toyota y la idea de que una sobreproducción podía perjudicar a las empresas.

Según Marcelo Belelli, coordinador del gremio, como hay más controles en tierra, “la operatividad de los vuelos, en consecuencia, se ve afectada” ya que hay “un sobre-trabajo”. En ese marco, sostuvo que la protesta buscó visibilizar la crisis interna de la ANAC, pero “priorizando siempre la seguridad operacional”.

El sindicato argumenta la necesidad de reparar la falta de agentes extintores y equipos de protección personal, y las deficiencias en ambulancias e insumos sanitarios para atender emergencias en la gran mayoría de los aeropuertos. Ante está situación, reclama “inspecciones integrales de higiene y seguridad en los aeródromos denunciados”, junto con documentación sobre riesgos laborales, ART, mantenimiento de equipos y entrega de elementos de protección personal.

A comienzos de este mes, el gremio ya había realizado un “paro a la japonesa”, luego de varios paros de cese de actividades. En aquel entonces, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó a la administración de Javier Milei. “¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, expresó Aguiar.

“Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el Gobierno y para que puedan viajar seguros”, completó.

Cómo seguirá la medida de fuerza

El cronograma gremial estableció que, tras la jornada de este viernes, la segunda etapa del plan de acción se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre y será de alcance nacional. En ese período, el gremio anticipó una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios en todos los aeropuertos del país.

ATE-ANAC también informó que continuará con presentaciones institucionales ante organismos y entidades vinculadas a la actividad aeronáutica, como la OACI, la IATA, la FAA y otras organizaciones y empresas del sector en Argentina.

En esas comunicaciones, el sindicato denunciará la falta de financiamiento y lo que considera incumplimientos de recomendaciones internacionales en materia de salarios y dotación de personal.

El gremio denunció que la ANAC registra una recaudación superior a los 220.000 millones de pesos y exigió que esos recursos se destinen al financiamiento de las operaciones y a mejoras salariales para los trabajadores.

Además, atribuyó la situación actual a un trato discriminatorio por parte de distintas áreas del Gobierno nacional.

En un comunicado, ATE-ANAC citó declaraciones del papa León XIV sobre el mundo del trabajo y la importancia de los sindicatos como “instituciones indispensables” para promover la justicia colectiva, defender los salarios y resistir la mercantilización de la fuerza laboral.





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