Descargá el diario PERFIL del viernes 13 de noviembre: Milei, la inflación y la continuidad de Scaloni

PERFIL presenta este viernes 13 de noviembre de 2026 una nueva edición de su diario, disponible para descargar gratuitamente en formato PDF. La portada destaca la exposición de Javier Milei ante empresarios, en la que evitó referirse al último dato de inflación y a los mensajes que dejó el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El INDEC informó que los precios aumentaron un 2,2% en octubre, por encima de las previsiones del mercado.

El ejemplar también dedica su fotografía principal a Lionel Scaloni, quien renovó su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por cuatro años más. El anuncio estuvo a cargo de Claudio "Chiqui" Tapia y tuvo un momento emotivo cuando el entrenador recordó a su madre durante la conferencia de prensa. Entre los demás contenidos aparecen la compra de supermercados Día por Francisco de Narváez, el debate por las PASO y una subasta en beneficio de la UBA y el Hospital de Clínicas.

Documento PDF

Los lectores pueden acceder sin costo a las 40 páginas de la edición impresa, disponibles en un único archivo PDF. La versión digital conserva las fotografías, los artículos y el diseño original del diario, además de permitir la búsqueda de texto. El ejemplar puede guardarse en una computadora, celular o tablet para consultarlo en cualquier momento, incluso sin conexión a internet.

La edición también está disponible en su formato tradicional para quienes prefieran leer el diario en papel. El archivo digital ofrece una alternativa para conservar los contenidos periodísticos de la jornada y volver a consultarlos cuando sea necesario. La descarga completa puede realizarse a través del enlace que acompaña esta publicación.

Si querés tener el diario PERFIL en tu escuela de lunes a viernes o conocer nuestra planta de impresión y ver cómo se imprime, escribí a [email protected]

Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.