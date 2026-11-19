PERFIL presenta su edición impresa de este jueves 19 de noviembre de 2026, disponible para descargar gratuitamente en formato PDF. La portada destaca la negociación política con la que el Gobierno buscó encauzar en el Senado un proyecto para modificar la ley electoral y evitar las PASO. El eje del debate pasa por la concesión de colectoras, la derogación del debate presidencial obligatorio y la incorporación de Ficha Limpia.

La fotografía principal de la tapa muestra a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen, China, donde participan de una cumbre histórica entre los líderes de las tres potencias. La agenda del encuentro incluye la guerra en Irán y el control de armas nucleares. En el plano local, la edición también aborda las advertencias sobre un posible faltante de dólares para 2027 y las discusiones en torno a la ley Malvinas y los cambios en el Banco Central.

Entre otros contenidos, el ejemplar incluye la repercusión de la visita de León XIV, el caso del femicidio de Barracas, la reducción de la condena a Alperovich y un informe sobre la minera que había comprado “ciudades” chinas y ahora apunta a la Argentina. La edición combina política, economía, sociedad, justicia, internacional y opinión a lo largo de sus 40 páginas.

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Los lectores pueden acceder sin costo a la edición completa en PDF, en un único archivo que conserva el diseño, las fotografías, los artículos y las columnas de la versión impresa. El archivo puede guardarse para leerlo más tarde, incluso sin conexión a internet. La descarga incluye todas las secciones de la edición del día y está disponible a través del enlace que acompaña esta publicación.

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Estas empresas apoyan la campaña de PERFIL por el regreso del papel a las aulas: Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.