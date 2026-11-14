A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.198 del Diario PERFIL, de este sábado 14 de noviembre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Bullrich desafía abiertamente a los Milei, que buscan dar señales de gobernabilidad. Con dos semanas de sesiones ordinarias por delante, la Casa Rosada debe aprobar el Presupuesto, la suspensión de las PASO y la reforma del Banco Central, mientras la jefa del bloque oficialista en el Senado responde a un posteo presidencial con una amenaza: “Que me corran, pero no les sale ni una ley más”. Pese a la tensión creciente, convocaron a la mesa política, luego de un mes sin reuniones. El karinismo insiste en empoderar a Nadia Márquez.

Brutal explosión en Lanús. Una fuga de gas fue la causa de un estampido en Remedios de Escalada. Hubo un muerto, dos desaparecidos, 30 heridos y terror de los vecinos ante la incertidumbre sobre si podría repetirse.

La tapa del Diario PERFIL del sábado 14 de noviembre de 2026 - CEDOC

El swap de China puede ser el salvavidas de Economía tras la derrota de Trump.

Caputo: con la medición actualizada del Indec, la inflación hubiera sido de 2,4%.

El oficialismo concede cambios a los aliados en el presupuesto 2027.

Semana histórica. Cierran definitivamente la cárcel de Villa Devoto tras concretar el traslado de todos los internos a Marcos Paz.

Opinión. Una encuesta pidió a los argentinos que calificaran como acierto o error 18 medidas tomadas por Milei. Resultados elocuentes.

Colapsa Microsoft. El grave impacto en distintos servicios que produjo el incidente global. Ayer comenzaba a recuperarse.

EE.UU. cierra todos sus aeropuertos de manera imprevista. No sucedía desde el 11S.

‘Operación Chocolate’. El periodista y escritor Carlos Ares presenta su nuevo libro, una comedia negra barrial desopilante.

El Papa en Chiclayo: “Voy superando mi problema de salud”. León XIV sigue con su visita a Perú y volvió a hablar de la desigualdad.

Detuvieron a dos sospechosos por la figa de Leonardo Bertulazzi.

La Selección no jugó mal, pero perdió 2-1 ante Uruguay sin Messi en la cancha. Poca concurrencia de público en la Boca.

Escriben esta edición:

Firtman, Sinay, Burgueño, Giampaolo, Armesto, Broder, Atlas, Helman y J. Fontevecchia.

HB