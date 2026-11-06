El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su 41.ª edición: 180 películas, 500 funciones y una novedad para la Cinemateca del INCAA

Mar del Plata volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del cine latinoamericano con la inauguración de la 41.ª edición de su Festival Internacional de Cine. La ceremonia de apertura se realizó en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, con una alfombra roja por la que desfilaron figuras de la cultura nacional e internacional, autoridades y representantes de la industria audiovisual.

Con la conducción de Teté Coustarot y Guido Zaffora, la gala reunió a una multitud de cinéfilos y profesionales del sector. Entre las autoridades presentes estuvieron el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; el presidente del INCAA, Carlos Pirovano; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el presidente del EmturyC, Diego Juárez, y la subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto. También se comunicó el saludo de Luis Alberto Scalella, presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).

41 Festival Internacional de cine de Mar del Plata

La ceremonia contó con la participación de numerosas personalidades del cine, la televisión y la cultura, entre ellas Cecilia Roth, Lorena Muñoz, Martín Slipak, Andrea Rincón, Maite Lanata, Eva De Dominici, Edda Bustamante, Romina Ricci, Nai Awada, Agustina Agazzani, Malena Sánchez, Benjamín Alfonso, Pamela David y Gastón Dalmau. También estuvieron presentes el director mexicano Carlos Cuarón y representantes de distintas áreas de la industria audiovisual.

Durante la apertura se presentaron los principales ejes de esta edición, que tendrá más de 180 películas nacionales e internacionales procedentes de 55 países y alrededor de 500 funciones distribuidas a lo largo de diez días. La región nórdica será la Invitada de Honor y el programa incluirá la incorporación de Ventana Sur Tech, una iniciativa que vincula tecnología e industrias creativas, además del programa de aceleración INCAA Impulsa.

41 Festival Internacional de cine de Mar del Plata

Los directores artísticos del Festival, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, participaron del cierre institucional de la ceremonia e introdujeron, mediante saludos especiales, al director británico Martin McDonagh y a la actriz Mariana Di Girolamo. Luego se dio paso a la función de apertura, con la proyección del largometraje Caballo Salvaje Nueve.

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La organización informó que, antes del comienzo de esta 41.ª edición, ya se habían vendido 30.000 entradas, una cifra que igualó anticipadamente el total de localidades comercializadas durante toda la edición 2025. Además, 40 funciones ya tenían localidades agotadas antes de la primera jornada.

El público que llegará a las salas también refleja el alcance nacional del encuentro: el 35% de las entradas vendidas corresponde a espectadores de Mar del Plata, mientras que el 65% restante fue adquirido por personas provenientes de otras ciudades del país.

Los principales números del Festival son:

•55 países representados en la programación. •Más de 180 películas nacionales e internacionales. •500 funciones previstas durante los diez días. •30.000 entradas vendidas antes de la inauguración. •40 funciones agotadas en la previa del comienzo. •El INCAA tendrá una nueva sede para su Cinemateca

En el marco del Festival también se anunció un proyecto para instalar una nueva sede de la Cinemateca del INCAA, destinada a la conservación y preservación del patrimonio audiovisual argentino. La iniciativa contempla una inversión estimada de cinco millones de dólares para acondicionar un edificio estatal de más de 1.200 metros cuadrados.

El anuncio se formalizó mediante la firma de un convenio de colaboración entre el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; el presidente del INCAA, Carlos Pirovano, y el director general del Archivo General de la Nación (AGN), Emilio Perina. El proyecto busca trasladar la Cinemateca desde su actual sede alquilada a un inmueble estatal especialmente acondicionado para sus funciones.

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La nueva infraestructura contará con instalaciones diseñadas para el almacenamiento, la conservación y el tratamiento de materiales audiovisuales, de acuerdo con los estándares y recomendaciones internacionales de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA) y el Consejo Internacional de Archivos (ICA).

La Cinemateca del INCAA resguarda una parte fundamental de la historia del cine nacional. Su archivo reúne más de 40.000 latas de material fílmico en distintos soportes, entre ellos poliéster, acetato y nitrato de celulosa, que requieren condiciones específicas de conservación. También conserva materiales videográficos, ópticos y digitales, cuya preservación demanda procedimientos adecuados para cada formato.

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A partir del convenio, el INCAA incorporará a sus tareas de custodia el acervo fílmico del Archivo General de la Nación, integrado por alrededor de 4.000 contenedores. La incorporación se realizará sin modificar la identificación, la titularidad ni la integridad de los fondos pertenecientes a cada organismo.

El edificio contará con sistemas de control y monitoreo de temperatura y humedad, medidas de seguridad y prevención de incendios, además de espacios destinados al trabajo técnico sobre los diferentes soportes. Por sus características particulares, los materiales de nitrato de celulosa permanecerán en un contenedor marítimo refrigerado, adaptado como bóveda y ubicado en el predio de Radio Nacional.

El proyecto permitirá que la Cinemateca deje de funcionar en un inmueble alquilado y cuente con una infraestructura estatal de largo plazo. En el proceso también intervino la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), responsable de asignar el edificio destinado a la iniciativa.

El anuncio se suma a la agenda institucional de la 41.ª edición del Festival de Mar del Plata, que durante diez días reúne estrenos, retrospectivas, actividades para profesionales y propuestas vinculadas con el futuro de la industria audiovisual.