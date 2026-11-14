El viudo de Beatriz Sarlo cuestionó a los aspirantes a herederos y pidió preservar su legado intelectual

La sucesión de Beatriz Sarlo volvió a generar controversia tras la presentación de Alberto Sato, marido de la escritora, quien manifestó su desconcierto por la cantidad de personas que se incorporaron al expediente para reclamar parte de la herencia. En un escrito dirigido al juez Fernando Cesari, el arquitecto cuestionó el interés de los nuevos aspirantes y sostuvo que varios de ellos no habían mantenido contacto con la intelectual durante su vida.

Sarlo murió el 17 de diciembre de 2024, a los 82 años. Su patrimonio incluye dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires, los derechos de autor de sus publicaciones y una suma de dinero depositada en cuentas bancarias. La disputa judicial se desarrolla en el Juzgado Civil N° 60, donde se tramita la identificación de los posibles herederos y la distribución de los bienes.

Actualmente son doce las personas que participan o reclaman derechos sobre la sucesión. Entre ellas se encuentra Sato, quien nunca se divorció de la escritora pese a que ambos formaron nuevas parejas después de separarse; el encargado del edificio de Hidalgo 140, Melanio Alberto Meza López; dos hijos de un primo fallecido de Sarlo; tres hijos de otra prima fallecida y cinco sobrinos de Ernestina Susana del Río.

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El reclamo de Sato y el pedido de un fideicomiso

En su presentación, asesorado por el abogado Agustín Mariano Lipovsek Albores, Sato solicitó que el juzgado resuelva el planteo de exclusión de herederos que había formulado Ernestina Susana del Río antes de su fallecimiento. Según el arquitecto, los sobrinos de Del Río no continuaron con esa solicitud.

Además, explicó que anteriormente había existido una negociación entre él, Del Río y Meza López para acordar el reparto de la herencia. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada tras la muerte de la prima y la incorporación de nuevos reclamantes al expediente.

Uno de los puntos centrales del escrito es la crítica de Sato a la cantidad de familiares que se presentaron para reclamar los bienes. El arquitecto sostuvo que, con excepción de Del Río, ninguno de ellos había mantenido una relación afectiva con Sarlo ni se había interesado por su estado de salud.

Afirmó que conoció a la escritora hace más de seis décadas y que nunca había tenido conocimiento de la cantidad de parientes que actualmente buscan acceder a su patrimonio.

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La disputa por el departamento de Caballito

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a Melanio Alberto Meza López, encargado del edificio ubicado en Hidalgo 140, donde Sarlo vivía. El hombre reclama el departamento a partir de un documento manuscrito firmado por la escritora.

En esa nota, Sarlo le había encomendado el cuidado de la vivienda y de su mascota. Meza López sostiene que ese escrito constituye un elemento para reclamar derechos sobre el inmueble.

Sato cuestionó que el documento fuera considerado con valor testamentario y puso en duda la legitimidad de esa interpretación. En su presentación, sostuvo que el manuscrito fue firmado sin testigos y que su contenido estaba relacionado con las tareas de cuidado de la propiedad.

Más allá de la disputa por los bienes, Sato reiteró su intención de crear un fideicomiso destinado a preservar y difundir la obra de Beatriz Sarlo. La iniciativa había sido respaldada por un grupo de intelectuales cercanos a la escritora y contemplaba utilizar los recursos de la sucesión para sostener su legado cultural.

El arquitecto afirmó que su intención no era obtener un beneficio económico personal, sino destinar el patrimonio a la conservación de sus archivos, publicaciones e ideas.

CS