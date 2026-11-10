Festival C vuelve a Villa Urquiza con Moreno Veloso, Juan Quintero y música en vivo gratis

El domingo 15 de noviembre, desde las 12.30, la calle Juramento en el barrio porteño de Villa Urquiza volverá a convertirse en un escenario cultural al aire libre con la cuarta edición de Festival C, el encuentro interdisciplinario organizado por el centro cultural Cuerda Mecánica. Con entrada libre y gratuita, la jornada reunirá música en vivo, artes escénicas, cine, fotografía, artes visuales, gastronomía y actividades para las infancias, con una programación que incluye a Moreno Veloso & Domenico Lancellotti, Juan Quintero, Dúo Karma, Viaje de Invierno, Osqui Guzmán, Ofelia Fernández, Gente por Gente, Kaloian Santos y Olenka Tylka.

El festival se desarrollará sobre el antiguo adoquinado de Juramento, frente a Cuerda Mecánica, ubicada en el 4686 de esa calle. La propuesta también tendrá un costado solidario: durante toda la jornada se recibirán alimentos no perecederos destinados a Fundación Sí, organización que será beneficiaria del encuentro.

La programación artística tendrá como uno de sus puntos centrales la presentación de Moreno Veloso & Domenico Lancellotti. Los músicos brasileños compartirán un concierto íntimo que combinará percusión, guitarra, violín y voz, en un recorrido por la canción, la experimentación y los sonidos de la escena contemporánea de Brasil.

“Festival C” Cuarta edición en Villa Urquiza

Juan Quintero presenta un concierto de guitarra y voz con sus canciones más conocidas para que todo el mundo pueda cantar con él. También tendrá lugar un conversatorio con Ofelia Fernández sobre salud mental, el vínculo con las pantallas y las nuevas formas de alienación, que abordará la importancia de reconstruir los lazos comunitarios, con especial atención a la vida barrial y al papel de los espacios culturales y los encuentros colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

También se presentará Viaje de Invierno, el proyecto dirigido por Santiago Bajder, con canciones atravesadas por el swing, el jazz y el tango, además de arreglos que dejan espacio para el desarrollo instrumental. Dúo Karma aportará una propuesta musical especialmente pensada para las infancias, mientras que Osqui Guzmán llevará adelante una intervención performática y participativa que invita al público a sumarse a la acción.

“Festival C” Cuarta edición en Villa Urquiza

La programación se extenderá hacia el interior del centro cultural con propuestas de cine y artes visuales. Entre ellas, se proyectará Los vencedores, documental de Pablo Aparo filmado en las Islas Malvinas. La película sigue el viaje de un cineasta argentino que llega al archipiélago para explorar las huellas de la guerra de 1982 y comienza a relacionarse con sus habitantes. Lo que empieza como una aproximación al conflicto deriva en una inesperada historia de amistad con un isleño.

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En fotografía, se inaugurará una muestra de Kaloian Santos que podrá visitarse hasta fin de año. El propio artista estará presente para guiar al público interesado en recorrerla. También habrá una exposición de obras de Olenka Tylka. La propuesta gastronómica estará a cargo de El Jardín Oculto, con una oferta especialmente adaptada para la jornada.

De Cuerda Mecánica a la calle: un festival que crece con el barrio

Festival C nació como el encuentro anual de Cuerda Mecánica y en 2025 tuvo su primera edición al aire libre. La respuesta de los vecinos y del público impulsó la continuidad de un formato que amplía los límites del centro cultural y convierte por unas horas a la calle Juramento en un espacio de encuentro.

“Festival C” Cuarta edición en Villa Urquiza

Aquella edición reunió a artistas como Fernando Cabrera, Hilda Lizarazu junto a Lito Vitale, Darío Sztajnszrajber, Lorena Vega, Koufequin y Villa Diamante, entre otros. La experiencia confirmó la posibilidad de extender la actividad de una sala hacia su entorno inmediato y generar nuevas formas de participación.

La cuarta edición profundiza ese vínculo con Villa Urquiza a través de una programación que reúne distintas disciplinas, generaciones y públicos. La gratuidad permite que los vecinos se acerquen a las actividades y que quienes llegan especialmente por algún artista puedan descubrir otras propuestas durante el recorrido.

La dimensión comunitaria también se expresa en la colaboración con Fundación Sí. La recepción de alimentos no perecederos durante toda la jornada suma una acción solidaria a un encuentro que busca vincular la actividad artística con la vida cotidiana del barrio.

Festival C, cuarta edición

•Día: domingo 15 de noviembre de 2026. •Horario: desde las 12.30. •Lugar: Cuerda Mecánica, Juramento 4686, Villa Urquiza. •Entrada: libre y gratuita. •Público: apto para todo público. •Acción solidaria: recepción de alimentos no perecederos a beneficio de Fundación Sí.

cp