Agro y religión: todo lo que dejó la participación de la Mesa de Enlace en un encuentro donde estuvo el Papa León XIV

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, pasó por Canal E y valoró la reunión de las entidades rurales con el Papa León XIV y consideró que sus declaraciones sobre el diálogo, la reconciliación y el papel de los productores llegaron en un momento significativo para el país.

“Para nosotros ha sido importante la visita del Papa y todas las cosas que ha dicho, ha dicho tres o cuatro cosas que son muy importantes en un momento en donde a veces la política acá en Argentina está siempre plagada de insultos y descalificación al resto de los actores políticos”, expresó José Luis Volando.

La involucración del Papa con los principales actores del sector rural

Además, destacó el reconocimiento de la actividad agropecuaria y, particularmente, de la producción lechera. Según sostuvo, el mensaje papal permitió poner en primer plano la dimensión social del trabajo rural: “Se rescató a los empresarios y dentro de eso al sector agropecuario como gente que tiene que invertir y que también se tiene que ver, no siempre desde el punto de vista económico, sino que son actores importantes”.

Sobre el documento presentado durante el encuentro, Volando remarcó la necesidad de acercar posiciones y resolver diferencias. “Hace foco en trabajar en conjunto, de vuelta, el Gobierno Nacional siempre una actitud bastante agresiva, también ha habido problemas dentro de la Mesa de Enlace, nada que vaya a provocar un divorcio, pero sí discusiones, entonces la necesidad de juntarse y resolver temas”, planteó.

Uno de los principales puntos de tensión entre las entidades rurales está relacionado con las exigencias europeas de trazabilidad y certificación para importar productos agropecuarios. “Europa quiere comprar carne o granos y dice, bueno, me tienen que probar que no deforestaron desde el 2020 en adelante”, explicó.

Cuestionamientos a las exigencias de la Unión Europea



El dirigente cuestionó especialmente que los productores deban entregar información sensible sobre sus establecimientos a una plataforma extranjera: “Y estamos dando esa información a una plataforma extranjera que te dice, no, nadie va a saber nada, pero indudablemente es una información de mucho cuidado, que de importancia no solamente particular del productor agropecuario, sino de importancia estratégica de la Argentina”.

Frente a este escenario, planteó que el Estado argentino debería asumir la responsabilidad de certificar el cumplimiento de las condiciones internacionales. “Nosotros decimos que las certificaciones la tiene que hacer la República Argentina dentro de los parámetros internacionales para decir si este productor ganadero o este otro está limitado para exportar bajo las condiciones de la unidad de la Unión Europea, pero que no quede en manos de ella”, expresó.