Anticipan una posible flexibilización del cepo: “Será después de las elecciones del año que viene si todo continúa normal”

El mercado financiero argentino atraviesa una dinámica particular: mientras el riesgo país registró fuertes subas, el dólar y las tasas en pesos mostraron un comportamiento diferente. En este contexto, este medio se comunicó con el CEO de Win Securities, Fabio Saraniti.

“Esto es la primera vez que sucede, yo diría, en la historia moderna. Esto es muy bueno porque, por lo menos en esa curva o en ese sentido, garantiza que los dólares para pagar la deuda de Argentina deberían estar hacia adelante”, sostuvo Fabio Saraniti.

El detrás de la suba del riesgo país

Asimismo, recordó que desde mediados de julio el riesgo país experimentó un fuerte incremento, impulsado por distintos acontecimientos internacionales y regionales: “Empezamos con la suba del precio de petróleo, después seguimos con las elecciones adversas a Argentina, tanto sea la de Trump, Bolsonaro, y también, bueno, ahora se suma el evento de Paraguay que nos fue negativamente”.

Sin embargo, Saraniti destacó que la reacción del mercado cambiario local fue diferente a la observada en otros episodios de tensión financiera. “Esto es la primera vez, insisto, que se desconecta lo que es la curva de dólares, riesgo país, versus la curva de pesos”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que el Banco Central compró 42 millones de dólares durante una jornada negativa para los bonos y las acciones: “Nunca había un día con una baja de los bonos, acciones, y que el Central esté comprando dólares”.

Cuándo podría darse una unificación cambiaria

Por otro lado, el entrevistado explicó que las restricciones cambiarias generan oportunidades de arbitraje y que una eventual flexibilización debería contribuir a reducir las diferencias entre los distintos tipos de dólar. “Eso debería unificarse en algún momento, creo que será después de las elecciones del año que viene si todo continúa normal y el rumbo económico no varía”, anticipó.

A su vez, vinculó esa posibilidad con la continuidad de determinadas políticas económicas y el potencial exportador argentino: “Argentina está siendo un exportador importante y uno tendría que pensar que no importa qué gobierno sea en los próximos cuatro años, los dólares si mantienes las políticas básicas van a sobrar”.