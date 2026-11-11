China registró un superávit comercial de 1,04 billones de dólares: cómo repercute en Argentina

China volvió a mostrar la fortaleza de su comercio exterior y registró un superávit comercial de 1,04 billones de dólares en los primeros diez meses del año. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Félix Schmidt, quien analizó este resultado y sostuvo que el país asiático mantiene un proceso de expansión pese a las tensiones internacionales y las restricciones comerciales impulsadas por Estados Unidos.

“China se está caracterizando por un proceso de crecimiento económico acelerado, que a pesar de las diferentes sanciones o del estilo Trump y que suele estar en agenda en occidente muy seguido, está pudiendo superar sus barreras y sus limitaciones y está teniendo un saldo comercial récord para la historia de ese país, llegando al 1,04 billones de dólares”, explicó Félix Schmidt.

Fuerte caída de la participación de Estados Unidos en la economía de China

También señaló un cambio en la composición de sus principales socios comerciales. Según detalló, la Asociación de Países del Sudeste Asiático y la Unión Europea ocupan posiciones centrales, mientras que Estados Unidos perdió participación: “Estados Unidos llegó a perder participación, llegó a ser el principal socio comercial, pero esto del estilo Trump ha hecho que se redujera considerablemente, que pasara en pocos años, más o menos 7 años, de un 19% de la participación en su comercio a menos del 10”.

En cuanto a la competencia tecnológica, Schmidt destacó el avance de los semiconductores y el software. “Entonces, por un lado tenés el desarrollo de los semiconductores, que está teniendo una proporción bastante interesante, y por el otro lado también China se está caracterizando con el desarrollo de software, que a diferencia de Estados Unidos, que es donde predominan los modelos pagos, en China están usando modelos de código abierto o open source”, planteó.

Al analizar la relación bilateral, indicó que China representa el segundo socio comercial de Argentina, con un intercambio que ronda los 15.000 millones de dólares anuales. “En cambio, si lo miramos desde una óptica china, Argentina es el aproximadamente cincuentésimo o cincuenta socio comercial para China”, señaló.

Cómo funciona el comercio entre Argentina y China



Además, el economista explicó que existe una marcada diferencia en el tipo de productos intercambiados: “Argentina le provee productos primarios a China, y China nos vende bienes industrializados”.

Luego, manifestó que el país todavía tiene margen para profundizar su relación económica con el gigante asiático. “Después de la administración Milei, que tuvo declaraciones denigrantes contra el gobierno chino, afectó y eso redujo las compras de China hacia nuestro país, las castigó severamente, y ahora parece ser que se está normalizando”, afirmó.