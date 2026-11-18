El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Ariel Morales Antón, pasó por Canal E y se refirió a la situación de la cadena cárnica y expresó su preocupación por el retroceso del consumo de carne vacuna en Argentina.

“Las cifras son menores a ese valor que vos mencionaste. Tenemos, nosotros estamos en 41 kilos”, precisó Ariel Morales Antón. Además, aclaró que los aproximadamente 44 kilos contemplan “algún remanente de la exportación que en el avance que tuvo en estos últimos tiempos, algo se coloca en el mercado interno”.

El consumo de carne vacuna tiende a estabilizarse pero está lejos de aumentar

Asimismo, sostuvo que el consumo atraviesa una etapa de estancamiento y no espera una recuperación inmediata. “Hoy, ya el segundo semestre y lo que queda un mes y medio para terminar este año, vamos a un consumo muy estable. No va a recuperar, no va a aumentar, como se venía diciendo”, afirmó.

Antón explicó que, después de un primer semestre marcado por los aumentos de precios y las restricciones de oferta, actualmente existe mayor disponibilidad de hacienda, pero la demanda no acompaña. “La demanda no está empujando, no está traccionando como para que se sostenga ese valor de hacienda gorda”, señaló. Y resumió el panorama: “El sector hoy está terminando un año, la verdad que con muchas alertas”.

A su vez, destacó que la retención de vientres representa una señal favorable para la producción ganadera. “En eso está muy bien. Está muy bien, hay retención de vientres, hay retención de hembras, hay aproximadamente un 43% de faena de hembras. Hemos estado en 47, casi 50”, detalló.

Cómo será el futuro de la ganadería argentina

Según explicó el entrevistado, esta tendencia puede favorecer una mayor disponibilidad futura de carne y una faena más equilibrada. “Vamos a un futuro de una ganadería mucho mejor, vamos a una faena más de machos y no de hembras, aumento en kilos de carne en gancho”, sostuvo.

Sin embargo, diferenció la situación de la producción primaria de la realidad comercial: “El mercado interno no, la exportación viene bien, avanzando, bienvenido sea, pero el sector nuestro es bastante preocupante”.