Eduardo Coria Lahoz advirtió que la menor demanda de bienes provoca que, “toda la actividad económica se empiece a resentir”

El economista, Eduardo Coria Lahoz, analizó para Canal E la evolución de la pobreza en Argentina y advirtió sobre el deterioro de los ingresos familiares.

“Nosotros venimos haciendo mediciones de la pobreza desde hace más de 20 años y un proceso de disminución sistemática de la pobreza que empezamos a ver allá por enero del año 2024 cuando, bueno, fruto de la devaluación, se alcanzaron picos del orden del 70 al 80%”, explicó Eduardo Coria Lahoz.

A qué se debe el aumento de la indigencia en Argentina

También señaló el aumento de la indigencia, que pasó del 13,1% al 16,3%. Al explicar las causas de este escenario, apuntó directamente a la pérdida de poder adquisitivo: “El día que los precios crecen más rápido que el salario, el poder de compra disminuye y la pobreza aumenta”.

Coria Lahoz explicó que el cálculo de la pobreza se realiza a partir de la comparación entre los ingresos familiares y el valor de la canasta básica total. “Entonces, todas aquellas familias que tengan ingresos inferiores a 1.400.000 pesos, técnicamente pasan a ser catalogadas como pobres. Estás por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo. Y agregó que quienes perciben ingresos familiares inferiores a $750.000 quedan por debajo de la línea de indigencia.

Por otro lado, estimó que los salarios promedio del sector público provincial se encuentran entre un 7% y un 8% por debajo de los valores de hace un año: “Cada vez que vos dejas de ajustar los salarios por inflación, dejas de seguir el comportamiento de los precios, lo que hace es generar una pérdida en el poder de compra”.

El impacto en la economía de la caída del poder de compra



Además, el economista relacionó esa pérdida de ingresos con la menor demanda de bienes y servicios. “Entonces, toda la actividad económica se empieza a resentir”, afirmó.

En su análisis del panorama nacional, indicó que el mercado interno atraviesa una desaceleración porque los hogares cuentan con menos recursos para consumir. “Al no tener capacidad de compra, los restaurantes tienen menos clientes, los negocios tienen menos clientes, la economía del mercado interno tiene menos clientes, menos facturación, menos venta y toda la economía se empieza a achicar”, describió.