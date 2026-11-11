Mariano Gorodisch: “El plazo fijo UVA fue la inversión del año, ganaron 19 por ciento en dólares en los primeros nueve meses de 2026”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, evaluó en Canal E las expectativas de inflación para octubre, antes de la publicación del índice del INDEC, y señaló que las estimaciones privadas anticipaban una leve desaceleración.

Según explicó Mariano Gorodisch, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba un 1,9%, mientras que otras consultoras calculaban un 1,8%. “Hay otras consultoras que lo dan en 1,9% también, los mismos rasgos, pero ninguna lo da en un 2% la inflación”, afirmó.

Comparación de rendimientos entre dólar y peso

También destacó el rendimiento que tuvieron las inversiones en pesos frente al dólar durante los primeros nueve meses del año: “Por lo tanto, de ahí se puede deducir que quien puso plata en el plazo fijo, que ajusta según la inflación, y pasa ahora con esos pesos que recibió a comprar dólares, hizo un carry, una ganancia de un 19% en dólares, en los nueve primeros meses del año”.

En esa línea, Gorodisch sostuvo: “Lo cierto es que el plazo fijo pasó a ser medido en dólares, o sea, si vos esos pesos hoy los pasas a dólares, tuviste una rentabilidad asombrosa, que te da niveles de un 25% anual en dólares”.

Sin embargo, advirtió que ese resultado no garantiza que la tendencia continúe. “No significa siempre, obviamente, que rendimientos pasados no significan rendimientos futuros”, planteó.

Qué pasará con la inflación núcleo



Al referirse a la inflación núcleo, el periodista consideró que podría ubicarse alrededor del 2% y explicó que el Gobierno interviene sobre los aumentos de algunos servicios para evitar una aceleración del índice general: “El Gobierno lo que hace es, va regulando el aumento de los servicios públicos, lo que es electricidad, agua, gas, esa actualización de tarifas, lo va regulando para que la inflación no se te vaya con un 2 adelante”.

Asimismo, mencionó la postergación de un incremento en los impuestos a los combustibles y los créditos para la compra de automóviles otorgados a través del Banco Nación. “En realidad son créditos personales para la compra de autos donde te están subsidiando, de alguna forma, la tasa a un 25%, muy por debajo de la inflación que va a terminar por encima de un 30% en lo que va adelante”, explicó.