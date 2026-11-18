El economista, Ammiel Pardo, en diálogo con Canal E, puso el foco en el resultado fiscal de noviembre y destacó que, si bien el Gobierno volvió a registrar superávit, el resultado se explica principalmente por la reducción del gasto público.

“Yo siento que el último dato a destacar es el dato del resultado fiscal que vimos esta semana, que es lo más reciente, en que, bueno, nuevamente fue superavitario”, señaló Ammiel Pardo. Sin embargo, advirtió que, “el superávit que se viene logrando con los resultados fiscales, más que nada, se da por reducciones en el gasto”.

Cómo se explica el superávit fiscal del Gobierno

Entre los últimos ajustes mencionó la quita de subsidios en determinadas regiones: “Lo último que pasó fue que se redujo bastante el gasto por el lado de las zonas frías, que se fueron quitando los subsidios”.

Para Pardo, el desafío será sostener el equilibrio fiscal sin depender exclusivamente de nuevos recortes. “Lo que nos preocupa un poquito, que ya del lado del gasto no tienen tantas herramientas para seguir recortando”, explicó. En ese sentido, consideró fundamental que “la actividad empiece a activar un poco para que la recaudación en parte de los ingresos siga siendo sostenible estos resultados fiscales”.

Al analizar el índice de precios de octubre, que registró una suba del 2,2%, recordó que el dato superó las expectativas del mercado, que anticipaban un incremento del 1,8%: “2,2% por encima de lo que se esperaba, el último relevamiento de las expectativas del mercado daban 1,8”. Entre los factores que incidieron mencionó los cambios en los subsidios de zonas frías y los aumentos de tarifas, además de los componentes estacionales, como frutas y verduras.

La inflación núcleo presenta un buen balance

No obstante, el entrevistado resaltó el comportamiento de la inflación núcleo, que considera especialmente relevante para evaluar la tendencia de los precios: “Lo que destacamos que la parte núcleo de la inflación, que es lo que mide el 75-80%, que esto es lo que es en alimentos, higiene, que son precios más estables en comparación a los otros, viene dando a la baja, dio 1,5, que es un dato muy positivo”.

Aún así, expresó su expectativa de que esa tendencia continúe durante los últimos meses del año: “Esperemos ya para noviembre y diciembre que también siga por esta tendencia”.