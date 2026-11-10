Los cambios que necesita el programa económico del Gobierno: “Crecimiento económico con inclusión es desarrollo”

El economista, Roberto Rojas, pasó por Canal E y se refirió a las declaraciones del Papa León XIV durante su visita a Argentina y destacó la importancia de recuperar una mirada social de la economía, con las personas como eje central del desarrollo.

Con una perspectiva vinculada al desarrollo humano, Roberto Rojas sostuvo que los indicadores generales no siempre reflejan las condiciones de vida de la población. “La macroeconomía va por un camino y la calle va totalmente por un camino distinto, muy diferente, muy empobrecido”, afirmó.

La visión del Papa sobre el empleo y su impacto en la sociedad

También resaltó el planteo del Pontífice sobre el trabajo como ordenador de la vida social. “El que ordena la vida de las personas es tener un empleo y que ese empleo además tenga un salario digno”, expresó. Y agregó: “Salario digno implica muchas cosas, implica no solamente alimentos, vestimenta, viviendas, sino también la posibilidad de desarrollo de esa unidad familiar”.

Rojas consideró que el oficialismo debería revisar algunos aspectos de su política económica y tomar en cuenta las advertencias que comenzaron a expresar distintos referentes del ámbito económico y político. “Sería un símbolo de madurez que tome nota el Presidente y su equipo, Caputo y demás”, sostuvo.

En esa línea, fue contundente sobre los problemas que observa en el esquema actual: “Tenemos que hacer cambios dentro del modelo”. Además, remarcó que, “la redistribución del ingreso” es uno de los aspectos que están fallando.

Se deben revisar ciertas decisiones del plan económico

El economista cuestionó la resistencia a revisar las decisiones cuando los resultados no son los esperados. “La necedad es lo que hace que el político o el empresario diga no puedo cambiar”, afirmó. Y planteó la necesidad de generar nuevas herramientas: “Capaz es hora de hacerme, de plantearme qué es lo que está pasando y generar nuevas herramientas”.

Otro de los ejes fue la necesidad de distinguir entre crecimiento económico y desarrollo. Luego, manifestó que una economía puede expandirse sin que eso implique una mejora en las condiciones de vida de la población. “Crecimiento económico con inclusión es desarrollo”, explicó.