El contador tributarista, Sebastián Domínguez, analizó para Canal E la reglamentación de ARCA sobre la reducción de multas por incumplimientos formales y recordó que la primera versión de la Ley de Inocencia Fiscal había elevado considerablemente los montos de las sanciones.

“Entonces, una multa por presentar fuera de término una declaración jurada de IVA, por ejemplo, para una persona humana, la multa era $200. Bueno, no era nada eso, pero pasó a ser $220.000. Y para una persona jurídica pasó a ser de $400 a $440.000”, explicó Sebastián Domínguez.

Los importes no identifican a los contribuyentes

Asimismo, cuestionó que esos importes no contemplaran las diferencias entre contribuyentes: “No se tiene en cuenta el tamaño del contribuyente, no se tiene en cuenta su capacidad contributiva”.

Según detalló Domínguez, la nueva normativa incorpora dos mecanismos de reducción: uno permanente y otro transitorio. Sobre su alcance, consideró que, “estas reducciones son bienvenidas, son mejor que nada, pero la realidad es que parecen ser insuficientes, debería esto modificarse próximamente”.

A su vez, explicó que, para determinados contribuyentes que no sean grandes, la reducción inicial es del 25%. Como ejemplo, indicó: “La multa para esa persona humana de $220.000, por no presentar la declaración jurada de IVA, que le vence este mes, bueno, pasa a ser de $165.000”.

Cuánto puede alcanzar el descuento según la regularización de la situación

El entrevistado también recordó que existe otro descuento cuando se regulariza la situación: “Y además, hay una reducción permanente en la ley de procedimiento fiscal, que si la paga dentro de los 15 días y cumple con la obligación, después de haberlo intimado, se reduce además en un 50% más”.

Por otro lado, puso el foco en las sanciones por no presentar el Libro de IVA Digital: “La multa, por eso, es $5.000.000. Y si es una persona jurídica, la multa es $10.000.000”.