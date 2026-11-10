Recuperación en las acciones de Wall Street: “Tuvimos un mercado de capitales en el exterior en Estados Unidos muy positivo”

El analista bursátil, Nicolás Borra, evaluó en Canal E el comportamiento de los mercados internacionales y su posible impacto sobre los activos argentinos. Luego de las fuertes bajas registradas la semana anterior, Wall Street mostró una recuperación impulsada por las expectativas de una desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“Tuvimos un mercado de capitales en el exterior en Estados Unidos muy positivo, el Nasdaq subiendo más de tres puntos”, explicó Nicolás Borra. Según señaló, el rebote estuvo relacionado con la posibilidad de un principio de acuerdo entre ambos países y con la caída del precio del petróleo: “Se nota que hay un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán y esto impulsa, obviamente, los índices”.

Cómo impacta el dato de inflación en la evolución de las bolsas

Sin embargo, advirtió que el último dato de inflación estadounidense podría condicionar la evolución de las bolsas. “Nos despertamos con un mal dato, obviamente, de inflación, vemos algo mayor a lo esperado”, sostuvo.

En cuanto a Argentina, Borra destacó que los bonos negociados en el exterior registraron una mejora y permitieron una reducción del riesgo país. “Descendió el riesgo país en torno a los 873 puntos”, precisó.

También evaluó las consecuencias de la baja del crudo para la economía argentina. “Esta baja importante que estuvimos viendo no va a desencadenar una baja en los surtidores ahora en el corto plazo”, afirmó. No obstante, explicó que un barril en niveles de entre 70 y 65 dólares sí podría generar una disminución de los precios locales.

Las petroleras mantienen cierto grado de rentabilidad

Respecto de las empresas petroleras, el analista recordó que la actividad continúa siendo rentable con cotizaciones inferiores a los valores máximos recientes. “A partir de 45, 50 dólares por barril, es rentable el negocio, por ejemplo, de YPF, igual de sus pares”, indicó.

De todos modos, advirtió sobre otro factor externo: “Habría que ver cómo reacciona la FED, porque si nos suben la tasa internacional, nos va a pegar de lleno lo que sería nuestro riesgo país”.