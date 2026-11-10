Un economista comparó el discurso económico de Javier Milei con el del Papa León XIV: “La empatía es algo ajeno”

El economista, Gustavo Reija, analizó para Canal E los discursos del presidente Javier Milei y del Papa León XIV durante la visita del Sumo Pontífice a Argentina y señaló una diferencia central entre ambas miradas sobre la economía: el lugar que ocupa la persona dentro del modelo económico.

“Por un lado, el presidente Milei habló de equilibrio general intertemporal como fundamento de su programa económico. Evidentemente eso es un modelo matemático”, explicó Gustavo Reija. En contraposición, destacó el planteo del Papa: “Una economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Cuáles son las 2 perspectivas de Javier Milei y el Papa León XIV

Luego, manifestó que esa distinción resume dos perspectivas diferentes: “Por un lado, un modelo matemático, donde son variables económicas que se pueden mover, y por otro lado, el centro en la persona”.

Al profundizar sobre el mensaje papal, Reija coincidió en que la empatía es uno de los aspectos que diferencian ambos discursos. “La empatía es algo ajeno, el Gobierno no está en la agenda política argentina. Y creo que el Papa nos viene a refrescar un poquito esta idea”, sostuvo.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la situación del mercado laboral argentino: “No puede ser, digamos, que para optimizar un modelo económico, la informalidad del empleo esté como está hoy en el 45%, o sea, 10.2 millones de personas en Argentina están en la informalidad”.

La caída del empleo formal repercute sobre el mercado laboral informal

El economista también explicó que la tasa de desocupación del 7,9% no refleja por completo las dificultades del mercado laboral, porque muchas personas que pierden empleos formales terminan incorporándose al sector informal. “Toda la gente que pierde empleo en el sector formal va a lo que se llama el empleo refugio, es decir, el empleo en el sector informal donde los derechos son menos”, advirtió.

Asimismo, se refirió a los últimos indicadores de CAME sobre las ventas minoristas y advirtió que el retroceso del consumo afecta especialmente a rubros vinculados con las necesidades básicas. “Las ventas minoristas cayeron 1.8 interanual, es decir, comparadas con octubre del año pasado”, señaló. Además, remarcó que, “de los últimos 10 meses que lleva al año, en 8 cayó las ventas minoristas en el cotejo interanual”.