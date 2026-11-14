Es un error buscar un reemplazante para Messi

Con estos partidos de la selección empezó finalmente el camino hacia el mundial 2030. Los de la fecha pasada, incluido el de la despedida de Messi, fueron un poco más que un compromiso a destiempo. Ahora empieza un proceso lento, pero muy interesante, en el que veremos jugadores jugar en la selección y luego ir quedando en el camino. Y a la inversa, otros que seguramente se sumarán bien cerca de la fecha (un poco como Enzo Fernández y Julián Álvarez cerca de Quatar 2022). Es como un caminar a tientas, en el que entrenador abre un abanico, lo cierra, lo vuelve a abrir, va probando, va ensayando, mira, evalúa, aprende.

Me acuerdo perfecto del comienzo del ciclo de Bilardo, en 1982, después de 8 años de Menotti y del fracaso del mundial de España. Llamó a Alonso. Bilardo, al que supuestamente no le gustaba el buen fútbol (con un mediocampo, en Estudiantes, con Ponce, Trobbiani, y Sabella…) llamó a Alonso. Y cuando no jugaba Maradona, que al principio del ciclo fueron muchas veces, llamó a Bochini. El Bocha, que jugó un partido inolvidable contra Alemania allá, en el 84, donde Argentina fue un relojito, muy parecido a lo que terminó siendo el 86, solo que faltaba Maradona (pero Bochini casi hace un gol de mitad de cancha).

Julián Álvarez. | Crédito: AFP

La clave, entonces, en los comienzos de un proceso de selección reside en una dialéctica entre ese andar a tientas y tener una certeza en el resultado final. Scaloni y su cuerpo técnico ya lo hicieron muy bien. La selección estuvo llena de jugadores “Made in Scaloni”, jugadores que nadie o muy pocos tenían en el radar, pero Scaloni y su cuerpo técnico sí. Perfectamente pueden hacerlo de nuevo. Varios de los convocados en esta doble fecha FIFA cumplen esa condición de no estar en el radar. Y seguramente vendrán otros. Y otros. Y vendrá también definir un punto clave, que no es quién reemplaza a Messi (porque eso es imposible) sino quién y cómo se acelera de tres cuartos de cancha hacia adelante. Aún con un Messi brillante, pero de 39 años, y cuyo cuerpo se fue cansando de partido a partido en el mundial (Messi, increíblemente genial, no obstante jugó de mayor a menor) se fue convirtiendo en un equipo de pases al pie, de pelota segura, de controles ajustados, pero de cierta dificultad para cambiar de ritmo. Eso básicamente lo hacía Messi (por supuesto no hacía eso solo: hacía cualquier cantidad de goles). Por lo tanto es un error, creo, buscar un reemplazante para Messi, y sí en cambio encontrar cambio de ritmo. Cómo cambiar de ritmo, cómo acelerar sin Messi. No es un asunto que se resuelva solo con un Nicolás Paz o un Mastantuono, o cualquier otro, la pregunta es cómo no volverse en un equipo previsible. Un equipo que tenga una dimensión ordenada, de buen pie y de buen pase, pero que tenga también la posibilidad -y la obligación- de desordenar al rival.

Nuevos jugadores y cambio de ritmo, eso espero cómo búsqueda en este comienzo de ciclo. Puede parecer raro, pero aún sin Messi, esta selección me genera mucha expectativa.