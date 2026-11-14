Intensidad urbana

De pronto, las calles dejaron de ser organizadoras del tránsito, puntos de conexión, y se transformaron en ríos de intensidades.

Un compromiso teatral me llevó a calle Corrientes el sábado pasado. A pocas cuadras, una marea de gente ocupaba el centro: era la marcha del orgullo que, esta vez, se había transformado en festival, por las restricciones impuestas por la ciudad en ocasión de la visita del Santo Padre.

Había allí ya dos vectores de intensidades encontradas, separados por la barra paterna, patriarcal, paternalista. De un lado, los obedientes de la ley; del otro, las desobedientes, en apretujado montón que invitaba al roce, el perreo, el beso descarado.

Por supuesto, calle Corrientes era el territorio de otras tribus: parejas heterosexuales y señoras mayores que habían sublimado las pasiones de este mundo en un deseo de belleza que les llevaba al teatro, es decir, a las pasiones bien escritas y correctamente limitadas en el tiempo y el espacio.

Deslimitadas, las participantes de la marcha/ festival se apasionaban con cualquier cosa y en cualquier momento.

Me propuse un ejercicio: mirar a la gente no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de los otros. Mirar a la pareja de lesbianas abrazadas que miraban dos señoras que salían del Teatro San Martín y de ahí, saltar a quienes esas dos lesbianas miraban, y así sucesivamente.

Contra la primera impresión, que hacía aparecer la ciudad como una sucesión de capas superpuestas e independientes entre sí, yo veía ahora los flujos de intensidad que las miradas llevaban de acá para allá, lo que quedó todavía más claro cuando se sumó al popurrí identitario la masculinidad tóxica, que llegaba al obelisco a festejar no sé qué triunfo de Boca (gracias a un “gol de culo” realizado por un afrodescendiente, asunto que debería constar en los registros para alimentar a la prensa en los próximos mundiales).

La masa abigarrada de bosteros se congregó alrededor del obelisco formando un anillo de carne que el obelisco atravesaba de parte a parte.

Según mi método, desvié la mirada siguiendo la dirección de los ojos de una joven travesti hermosísima. Con sus pestañas postizas y sus labios pintados, estaba extasiada en un culo boquense, con toda la razón del mundo. Era una fiesta.

Desgranada, la torcida xeneize se coló en las inmediaciones del Congreso, y yo supe en ese instante que los ríos de intensidades se atraían impúdicamente y que esa noche se formarían alianzas intensas entre los culos boquenses y las lenguas del orgullo.