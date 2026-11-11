La diversidad religiosa con música de tango

El preámbulo musical del encuentro de León XIV con los lideres de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas fue una parábola maravillosa. Una pequeña orquesta interpretó el tango “Verano porteño” del músico argentino Astor Piazzolla. El tango tiene sabor y color de Buenos Aires, representa el corazón del alma porteña y camina con todos nosotros, los que vivimos en esta ciudad, en todo momento.

El Katechon, los Papas y la Argentina



El papa Bergoglio era muy amante del tango, y Astor Piazzolla uno de sus autores e intérpretes preferidos. El tango representa también historias de vida ciudadana que tiene sus raíces y su narrativa en tiempos de las grandes inmigraciones europeas de post guerra. Por ello, es una música que contiene y narra la diversidad cultural o crisol de razas de la capital argentina. El Santo Padre expresó al respecto en su discurso: “La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes, formado por los pueblos originarios y por tantos inmigrantes de distintas partes del mundo que fueron llegando a esta tierra a lo largo de los siglos, trayendo en sus baúles sus sueños y su fe —al principio fueron católicos, evangélicos y judíos, y después muchos más—. Todos ellos, en su diversidad, aprendieron a trabajar juntos, a formar familias y comunidades, a construir colonias y aldeas, «en admirable simbiosis con las tradiciones locales» (S. JUAN PABLO II, Homilía, Aeropuerto de Paraná, 9 abril 1987). Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad. También hoy cada uno de nosotros actúa como testigo de un credo, que elegimos vivir haciendo de él una mano tendida para compartir valores culturales y buenas obras. Nuestro intercambio tiene como base la escucha, que hace posible el conocimiento recíproco y nos permite reflexionar juntos sobre un gesto que realizamos cotidianamente. En todas las religiones rezamos, elevando a Dios nuestras voces. Según las respectivas tradiciones, muchas lenguas, cantos y gestos convergen hacia lo alto, casi reuniéndose ante el inefable misterio de nuestra existencia“.

La misma diversidad cultural donde convivieron naturalmente las distintas religiones, hermandas por sueños compartidos y búsquedas de vida nueva. El tango, a través de Piazzolla también dio lugar a sus variantes sinfónicas. Esto es una manera de hacer que la canción ciudadana viaje desde los espacios pobres de la ciudad de la mano de acordes más afines a la música clásica para hacerse universal.

El futuro se mueve en transporte público





Muchas veces Bergoglio habló del encuentro y diálogo entre las religiones como una sinfonía, donde cada cual toca su instrumento que conoce y ama, pero todos construyen una misma canción. Por eso, la música del tango que todos los representantes de las religiones presentes en el Palacio San Martín siguieron con el corazón fue como un rezo unido a un mismo Dios que nos une en la diversidad. Las palabras sentidas del papa León XIV le pusieron letra a la sinfonía celestial y el minuto de silencio con la vela encendida unió como en un pentagrama las negras, las corcheas y las blancas que marcan el ritmo pero también los silencios de la música. Para los que transitamos décadas los caminos del ecumenismo y el diálogo interreligioso en Buenos Aires, la presencia del Papa León XIV y el ambiente musical fue una manera hermosa que nuestro querido hermano Jorge Bergoglio estuviese presente en medio nuestro. Y de alguna manera misteriosa, lo estuvo. Por ello, culmino con la palabras del Papa Francisco con las que su sucesor, León XIV finalizó su discurso: Hagamos nuestra la oración que nos ha dejado mi Predecesor, el Papa Francisco, y que nos compromete a hacer el bien: «Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén»