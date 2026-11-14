La imagen inalcanzable

Cada vez que releo La invención de Morel, de Bioy Casares, encuentro un eco del presente. Podría decir una palabra que escucho todos los días y por lo tanto ya no sé qué significa: “una interpelación”; la escribí, y pido disculpas a todas las otras palabras. Y a los lectores. “Me interpela” es una expresión vaciada, una nueva forma de volver sobre uno mismo. En fin, no quería escribirla, pero como se coló, aproveché para ponerla en evidencia.

Vuelvo a Bioy, a la bellísima inquietud que otra vez me produjo su novela. Borges la calificó de “perfecta”, quizá porque la emoción literaria puede acercarse a la perfección estética. Realmente es acongojante. Sobre todo, por su estructura, la imaginación razonada y el planteo de dimensiones irreconciliables. Esta vez la leí en clave de las presencias virtuales, los “enamoramientos” con imágenes de la IA. Así es como el protagonista se obnubila ante la figura intangible de Faustine: “Estar enamorado de una de esas imágenes era peor que estar enamorado de un fantasma; tal vez siempre hemos querido que la persona amada tenga una existencia fantasmal.”

"Me interpela" es una expresión vaciada, una nueva forma de volver sobre uno mismo

Ni la película Her llegó tan lejos. Repasemos la trama: un fugitivo se esconde en una isla donde supuestamente una peste arrasó con las personas que anduvieron por allí. La elige para estar a salvo de las persecuciones. De golpe, se topa con un grupo inusual de personas; debido a sus excéntricos atuendos, los considera “héroes del esnobismo o pensionistas de un manicomio abandonado”. Pero al cabo de una semana, constata que repiten todos sus gestos. Y entonces descubre el diario de Morel, donde explica su invención. O sea, la de Bioy. Porque el escritor argentino se había adelantado al holograma, en 1939, cuando imaginó esta historia. El desenlace es aún más actual. El protagonista, al darse cuenta que se enamoró de una imagen tridimensional incapaz de percibirlo, decide grabarse al lado de Faustine como si estuvieran juntos.

La imagen inalcanzable lleva al fugitivo a una terrible resignación: “el goce de contemplar a Faustine será el medio en que viviré la eternidad”.

Es una novela de amor: de la imposibilidad de amar sin cuerpos reales.