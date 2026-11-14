La muertey los cuadros

Fue una pena que Luis Majul se distrajera mirando cositas en el celular (este problema empezó a resolverse por fin en las aulas argentinas, pero persiste evidentemente en la televisión) y no prestara suficiente atención a la respuesta que el presidente Milei le dio a la pregunta que él acababa de formularle. Se distrajo y no pareció escuchar que le decía que no, que no iba a tomar en cuenta para su gestión de gobierno los claros señalamientos que el Papa León XIV pronunció en su presencia, ni pareció enterarse tampoco de la pirueta retórica con que pensaba sacarse el asunto de encima.

El Papa León XIV se refirió al valor del trabajo (el gobierno de Milei apunta en cambio a la destrucción sistemática de las fuentes de trabajo) y de la justicia social (que, mediante un silogismo pueril, Milei pretende equiparar con el robo); reclamó una impostergable atención a los discapacitados (el gobierno de Milei en cambio los desatiende y los deja librados a su suerte, o al oscuro destino que les cabe por definición a los débiles); destacó la admirable función social que cumplió la educación en la historia argentina y encomió por ende el sostenimiento de políticas educativas, financiamiento de universidades y espacios de investigación (el gobierno de Milei impulsa en cambio un proyecto de embrutecimiento social general, despreciando y asfixiando económicamente los ámbitos en los que se generan y se difunden conocimientos).

El Presidente de la República declaró en esa entrevista que todas esas consideraciones del Sumo Pontífice las remitiría al plano de la espiritualidad y de ese modo las apartaría de la esfera real de la política (a la que él, que ocupa un cargo político de máxima relevancia, asoció con la miserabilidad, lo rastrero y el bajo nivel intelectual). El movimiento conceptual del Papa fue claro: abocarse, desde lo espiritual, a la realidad social concreta de las personas. Pero el Presidente de los argentinos se va a atener nada más que a la primera parte. La segunda no le importa, la deja a merced del mercado, con los hombres al servicio de la economía y no con la economía al servicio de los hombres.