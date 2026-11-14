Laboratorios del Ser

Existen quienes se desplazan por millones para mostrar su fe en la pervivencia de un rito que, en esencia, coloca a uno de sus oficiantes como interlocutor privilegiado e intérprete de las intenciones de un Ser Supremo, creador del cielo y de la tierra, al que nadie ha visto. Ese intercesor declama urbi et orbi verdades evidentes, formas de la ley moral que nos hacen humanos. Lo curioso es que buena parte de esos fieles también dan crédito con sus votos a otra figura que dice realizar similares conversaciones con el Ser Supremo por intermedio de un can. Esta segunda figura afirma, sin nombrarlo, que las sentencias del otro son puras aberraciones. En un país llamado Argentina, ambos interlocutores se juntan en el mismo palco y a nadie le parece raro. De hecho, no lo es. Nuestra especie se pierde por las abstracciones y deja el principio de no contradicción flotando en los aburridos cielos de la lógica. Y cuanto más contradictorio mejor, como indican, con su prístino ejemplo, Gleb Bokii y Alexander Barchenko, los materialistas esotéricos que veníamos siguiendo y que pasaron del bolchevismo a los experimentos paranormales.

Le aseguro al impaciente lector que en estas dispersas anotaciones sobre un episodio poco conocido de la Revolución (que un día u otro continuará, así como un día ocurrirá la Parusía, y yo pienso montar una carpa vip para que los vips del mundo asistan a la doble eclosión comiendo sanguchitos y sacándose selfis con Yanina Latorre), se esconde, bajo la apariencia de una escritura frívola, una profunda auscultación del Espíritu Humano. Veamos.

Gleb Bokii. Aunque funcionario con las manos tintas en la sangre derramada por el Terror Rojo, se oponía a las propuestas de masacres a gran escala de Zinoviev y a su idea de distribuir armas entre los trabajadores de Petrogrado y permitirles “administrar justicia por mano propia” (frase que puede resumirse en el infinitivo “ajusticiar”) a los enemigos de clase. Formó parte de la Cheka (luego GPU, luego OGPU, luego KGB), y, como la política soviética era una forma particular de hacer turismo dentro del aparato del Estado, antes de ser condenado a muerte por el Colegio Militar del Soviet y fusilado el mismo día (15 de noviembre de 1937), cuantas más realidades conocía más se inclinó por la teosofía y el esoterismo. Durante la década del 20, junto a su amigo literato Alexander Barchenko exploró técnicas del yoga tántrico con la intención de encontrar la clave para crear seres humanos perfectos, esto es, perfectamente comunistas. Creo que ya lo mencioné antes, pero no importa: la repetición es la madre del estilo. Aquellas indagaciones incluyeron el proyecto de realizar exploraciones por el Asia Central en la búsqueda de la ciudad imaginaria de Shambala. Ahora bien, Shambala andaría por aquí o allá, como el Espíritu Santo, que sopla donde puede, pero el Comisariado Exterior estaba más cerca y se les adelantó y envió a su propia expedición. Bokii se consoló organizando orgías sexuales colectivistas en su dacha. ¡Así se hacen los estudios tántricos, che! Seguiremos.