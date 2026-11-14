Los corazones sordos

León XIV no es un papa dicharachero. Su actitud parece seguir la consigna que algunos atribuyen al filósofo griego Diógenes, otros a Zenón (padre del estoicismo), unos terceros a textos bíblicos del judaísmo y unos cuartos a antiguos pensadores árabes: “Nos fueron dadas dos orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos”. Y una vez hecho esto León emite palabras asertivas, potentes, cuyo significado, si bien se vale de ajustadas metáforas y simbolismos, es inconfundible. A su paso por la Argentina quedó en claro de qué habló cuando se refirió a la justicia social, a la dignidad y respeto que se le debe a los discapacitados, cuya vida es innegablemente valiosa, al respeto con el que se debe usar la palabra pública, sobre todo cuando llega desde el poder, a la trascendencia espiritual y existencial del trabajo más allá de su simple condición de oficio o profesión, a la absoluta prioridad que tierra, techo y trabajo deben tener en la vida de toda persona y a la indignidad que significa la privación de esos tres elementos, al valor fundacional de la educación y de sus instituciones (escuelas, universidades) no sólo como instrumentadoras, formadoras y canalizadoras de vocaciones, sino como fundamentadoras de esperanza en la vida de los jóvenes, al efecto destructivo de la violencia doméstica, la drogadicción y el uso disfuncional e inmoral de las tecnologías (con especial acento en la inteligencia artificial) en los vínculos humanos, y al poder trascendente del amor, la caridad y la compasión en la siembra del sentido de la vida, de cada vida.

La pregunta, cuya respuesta dará el tiempo, es si esas palabras, disparadas con elocuencia e insistencia a lo largo de sus cuatro días de imborrable permanencia en el país, podrán atravesar y penetrar la gruesa capa de indiferencia, de cinismo, de hipocresía, de codicia, de impunidad moral (y en muchos casos judicial) que los años y la práctica han convertido en una suerte de piel en aquellos que más debieron escucharlas y a quienes iban especialmente dirigidas. Muchos de ellos, cuando él las pronunció, estuvieron en las primeras filas de los auditorios, e incluso varios (con invitaciones oficiales que hablan de la catadura de quienes las emitieron)gozaron de carpas VIP y de costosos caterings pagados con los dineros de quienes, por millones, viajaron miles de kilómetros, esperaron larguísimas horas, penaron bajo el sol y asistieron con los corazones abiertos al mensaje espiritual.



Para miles de estos últimos el claro mensaje de León XIV era la confirmación de una idea, de una creencia que ya conocen y practican con fe inclaudicable en sus vidas. La duda no cae sobre ellos. Sí sobre los otros, los menos, los que habitan y corrompen el mundo de la política, de la economía, de la justicia, de los negocios, del entretenimiento. ¿Algo de las poderosas y en muchos momentos conmovedoras palabras de Robert Prevost, desde su investidura papal, habrá podido atravesar esa coraza incombustible que comparten y que los iguala más allá de sus rencillas e intrigas políticas, institucionales y mediáticas? ¿Algohabrá vulnerado ese blindaje que los hace igualmente impasiblesy ajenos ante la desigualdad, el dolor, la precariedad, la desesperanza que ellos mismos provocan por acción u omisión? “Un Papa no soluciona los problemas de una sociedad”, afirma, entrevistado en La Nación, José María Poirier, periodista de sólida cultura, de profundo conocimiento del mundo católico y director de la revista Criterio. Tiene razón. El papa es solo un ser humano con una asignación especial en el mundo y en su tiempo. Él habló. ¿Podrán sus palabras con la sordera de ciertos corazones? Hágase el milagro.

*Periodista y escritor.