Michel Houellebecq procesado por discriminación e incitación al odio

A principios de esta semana, un juez de instrucción de Nanterre, oeste de París, procesó judicialmente al escritor francés Michel Houellebecq por “complicidad en la incitación a la discriminación, el odio o la violencia contra un grupo de personas por razón de su origen o por pertenecer o no pertenecer a una etnia, nación, raza o religión determinada”. La denuncia que promueve la causa judicial es de 2023, y tiene como partes civiles a la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) y al MRAP (Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos).

El juez tomó como prueba las declaraciones de Houellebecq (ver columna adjunta), durante un extenso reportaje que le realizara Michel Onfray en diciembre de 2022, publicado por la revista Front Populaire (fundada y dirigida por Onfray mismo), bajo el título “¿El fin de Occidente?”. Tal fue la repercusión, que a los pocos días se exhibió la filmación del mismo en un teatro parisino, a sala llena. Y no era para menos: en pleno mundial 2022 París era sacudida por los festejos de inmigrantes y jóvenes hijos de los mismos, la mayoría originarios del norte de África, que derivaron en violencia policial, destrucción de infraestructura y saqueos.

Los abogados de Houellebecq, según el diario francés Le Figaro, sostienen que el escritor no exhortó a cometer acto alguno contra los musulmanes, también que sus declaraciones en el reportaje aludido están en el marco del ejercicio de la libertad de expresión. Y agregaron: “Un profeta de tragedias no está pidiendo que se cumplan, sino lo contrario. Michel Houellebecq no puede sino lamentar la creciente judicialización de los debates intelectuales y el hecho de que esta controversia no haya llegado a su fin tras el pacífico encuentro que tuvo con el rector de la Gran Mezquita de París, Chems-Eddine Hafiz”.

Presentada el 28 de diciembre de 2022, la denuncia original radicada en Nanterre incluía a la Gran Mezquita de París, representada por Hafiz. Luego de esa reunión, Houellebecq admitió que fue víctima de su notoriedad y obró de forma ingenua, reflexionando sobre ello en la edición de ese mismo reportaje en su libro Unos meses de vida (Anagrama, 2023). Algo con lo que no acuerdan los citados MRAP y UMF, quienes cuestionan que la libertad de expresión permita decir cualquier cosa: “Nunca consideramos que estas explicaciones fueran válidas, y nunca se planteó la posibilidad de retirar nuestra denuncia”. En el año 2000, Hafiz denunció a Houellebecq tras declarar: “El islam es sin duda la religión más estúpida”. Para esa época el tribunal lo declaró inocente al amparo de la libertad de expresión y el derecho a criticar una religión.

Según el portal de noticias francés Breizh-info.com, el procesamiento del escritor también responde a una ofensiva legislativa para penalizar las ideas. A fines de octubre de este año, en la Asamblea Nacional y el Senado, el Partido Verde presentó un proyecto para modificar la ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa, y así prohibir explícitamente el uso de los conceptos de “gran reemplazo” y “remigración” en el debate público. Esto ocurrió tras el atentado en Trappes (un sujeto armado con fusil disparó contra personas de apariencia migrante, con el saldo de un muerto y once heridos)

El artículo destaca: “Calificando estos términos de «munición» e «incitación a la acción», los autores del texto proponen penas más severas, de hasta tres años de prisión y una multa de 75.000 euros, para los funcionarios electos o candidatos que los utilicen. Esto resulta providencial en vísperas de las elecciones, ya que sofoca cualquier posibilidad de debate sobre inmigración, comunitarismo y multiculturalismo.” A este proyecto también lo califica como censura que “intenta borrar la realidad”. Doble presión, judicial y legislativa, que genera fuertes críticas respecto a un declive de las libertades públicas.

Mientras tanto, el único beneficiado parece ser Michel Onfray, quien vendió la revista Front Populaire a Lagardère News, el grupo del multimillonario conservador Vincent Bolloré, dueño también del canal de televisión CNews, al que piden sacar del aire por incitar al odio con una carta firmada por 850.000 personas.

Las declaraciones

O.G.

“Cuando la Reconquista empezó, España estaba bajo dominio musulmán. Todavía no estamos en esta situación. Lo que ya podemos constatar es que la gente se arma. Se hacen con fusiles, toman clases en centros de tiro. Y no son locos. Cuando territorios enteros estarán bajo control islamista, pienso que habrá actos de resistencia. Habrá atentados y tiroteos en las mezquitas, en los cafés frecuentados por musulmanes, en resumen, un Bataclan [sala de fiestas de París donde en noviembre de 2015 el Estado Islámico mató a 90 personas] a la inversa. Y los musulmanes no se limitarán a poner velas y ramos de flores. Entonces, sí, las cosas pueden ir bastante rápido.”

“Creo que el deseo de la población francesa de pura cepa, como se dice, no es que los musulmanes se asimilen, sino que dejen de robar y agredir, en resumen, que su violencia disminuya, que respeten a la ley y a la gente. O bien, otra buena solución, que se vayan”.

Sobre el escritor de extrema derecha Renaud Camus, quien sostenía en su libro El gran reemplazo (2012), que las poblaciones francesas –y europeas– son reemplazadas por una población musulmana no europea: “Me sorprendió mucho que se le llamara teoría. No es una teoría, es un hecho. Renaud Camus es un buen escritor, eso no cabe duda. Así pues, observó un gran reemplazo o, para ser más precisos, el cambio en la composición étnica y religiosa de la población europea. Es una evidencia estadística”.