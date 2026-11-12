Cine analógico y música en vivo: cómo fue la jornada experimental en el Espacio de Arte de Fundación OSDE

Pintar, rayar y manipular el celuloide con las manos como en los primeros tiempos del cinematógrafo. Esa fue la premisa con la que el Espacio de Arte de Fundación OSDE, en Arroyo 807, inauguró el ciclo de talleres "¡Manos en el cine!", una jornada de experimentación analógica que propuso hacer una pausa en el consumo digital cotidiano para recuperar la dimensión física del séptimo arte.

La acción comenzó con el taller “Cine sin cámara”, una experiencia práctica coordinada por el realizador Paulo Pécora y el artista invitado Marco Rossi, donde los participantes intervinieron directamente tiras de celuloide Super 8 con decolorantes, tintas y herramientas de grabado, componiendo una pieza audiovisual colectiva proyectada en tiempo real.

El ciclo continuó el sábado 7 de noviembre con "El cine y las palabras", a cargo de Belén Ruiz y finaliza el sábado 28 de noviembre a las 16 h, “El cine y el cuerpo”, dictado por Gianluca Zonzini.

Gestión cultural y calidad de vida: la propuesta de Fundación OSDE

La iniciativa forma parte de una búsqueda constante por abrir la sede a la comunidad. “Surge en el marco de una serie de ciclos prácticos para explorar diferentes disciplinas y acercar nuevos públicos”, explicó a PERFIL Carolina Cuervo, artista visual, curadora y gestora cultural del espacio desde 2012 y agregó: “Aunque las actividades no necesariamente se vinculan con la muestra en exhibición, en este caso Los días libres, curada por Sebastián Gordín, guarda una coincidencia especial: mientras la exposición pone el foco en la escala y en materiales e imaginarios históricamente considerados menores, el ciclo retoma esa misma sensibilidad artesanal para recuperar un 'tiempo de las manos' y operar sobre el lenguaje cinematográfico desde lo pequeño y lo cotidiano”.

El cruce entre la gestión cultural y la calidad de vida atraviesa el corazón del proyecto. En esa línea, Cuervo subrayó el impacto de estas convocatorias abiertas y gratuitas: “Nuestro objetivo central es contribuir al bienestar individual y colectivo a través del arte, generando experiencias significativas que inviten a reflexionar y conectar. Entendemos el arte como una herramienta esencial para el bienestar físico, mental y emocional; tener experiencias artísticas ayuda a regular emociones, fortalece la resiliencia y mejora la calidad de vida. La creatividad es una capacidad innata del ser humano y, al abrir estos espacios, buscamos que el arte actúe como un motor de cambio, expresión y sentido para toda la comunidad”.

Deconstruir el cine desde la mano, la palabra y el cuerpo: las claves de la propuesta curatorial

La curaduría general del ciclo estuvo en manos de Nicolás Della Valentina y Sofía Lena Monardo, quienes concibieron cada encuentro para explorar el cine desde tres ejes centrales: la mano, la palabra y el movimiento.

“Lo más valioso que se lleva la gente que participa es evidenciar al cine con los mismos elementos con los cuales se compone: pensar en el material mismo, fílmico, poder intervenirlo, manipularlo y tocarlo”, destacó Della Valentina en diálogo con PERFIL.

Para el realizador, el cruce entre las instancias permite cuestionar los formatos tradicionales: “Poder atravesar esos tres talleres -que se pueden realizar de manera independiente o armando un hilo entre sí- permite trabajar con tres componentes clave: el formato o dispositivo, la palabra y el cuerpo. Con ellos se puede componer una imagen y pensar en un sonido. Es importante pensar el cine desde sus elementos porque te permite explorar otro tipo de narrativas por fuera de las hegemónicas o industriales a las cuales estamos acostumbrados. Es una manera más cercana de atraer a distintos tipos de públicos a construir una pieza audiovisual”.

Por su parte, Sofía Lena Monardo remarcó la apertura y la impronta artesanal de la jornada: “Es una propuesta abierta a distintos públicos, desde infancias hasta curiosos del cine en general. Trae una manera de ver la disciplina que se corre de los estándares industriales; es bastante más artesanal, surge desde la curiosidad. Nos gustaba volver a cómo se pensaba en los inicios del cine: como esta cosa más de feria o entretenimiento, pero desde una perspectiva más mágica y personal”.

Paulo Pécora, periodista y cineasta. Dictó el primer taller del ciclo "Cine sin cámara"

El broche de oro de la jornada incluyó “El fotograma liberado”, una experiencia inmersiva con proyecciones en Super 8 de cortometrajes de Paulo Pécora junto a la improvisación musical en vivo de la chelista Paula Shocron.

Con esta convocatoria, el Espacio de Arte de Fundación OSDE reafirma su compromiso con las prácticas artísticas accesibles. En una era de consumo acelerado de pantallas, "¡Manos en el cine!" demostró que recuperar el contacto directo con la materia y la creación artesanal no solo transforma nuestra manera de mirar, sino que también abre nuevas vías para habitar la cultura y conectar con el bienestar.