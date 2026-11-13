Cómo analizar el mercado antes de invertir: la rutina diaria de un inversor

Todos los días me levanto antes de que abra el mercado estadounidense, a las 10:30 de Argentina.
Pero lo primero que hago no es mirar cuánto subieron o bajaron las acciones.
1. Reviso mis finanzas personales
Abro mi planilla y consulto cuánta liquidez tengo disponible para invertir esa semana.
¿Por qué? Porque organizo mi dinero por semanas para aprovechar diferentes momentos del mercado.
Por ejemplo, si destino $2.000.000 mensuales a inversiones, separo $500.000 por semana.
Es simplemente un ejemplo. Esta organización puede adaptarse a presupuestos mucho más pequeños.
2. Leo las principales noticias
Antes de mirar gráficos, necesito entender qué está pasando en el mundo.
Reviso noticias económicas, geopolíticas, elecciones, inflación, tasas de interés y datos laborales de Argentina, Estados Unidos y otros mercados.
¿Por qué? Porque muchas veces estos acontecimientos explican los movimientos de las acciones.
3. Analizo el premarket
Abro mapas de calor de acciones, ETFs y criptomonedas para identificar qué activos están registrando los mayores movimientos antes de la apertura.
Esto me permite detectar cuáles merecen un análisis más detallado.
4. Realizo análisis técnico
Acá hay algo importante: los activos que tengo en seguimiento ya pasaron previamente por mi análisis fundamental.
Es decir, estudié sus negocios, balances, endeudamiento y perspectivas.
Después utilizo herramientas técnicas para analizar sus precios:
Soportes y resistencias.
RSI.
Medias móviles.
Retrocesos y extensiones de Fibonacci.
Distancia respecto de sus máximos históricos.
Presto especial atención a activos que se encuentran entre un 10% y un 15% por debajo de sus máximos, con RSI cercano o inferior a 30, o en zona neutral, y que muestran posibles reacciones en soportes o medias móviles.
Son criterios de seguimiento, no garantías de recuperación.
5. Espero la apertura del mercado
Con toda esta información, observo cómo reaccionan los precios durante la jornada.
Recién entonces evalúo si realizar alguna operación, principalmente mediante CEDEARs desde Argentina.
Y algo fundamental: no todos los días encuentro una operación que encaje con mi estrategia.
Mi rutina no consiste en comprar todos los días, sino en analizar, organizar mi capital y tomar decisiones con fundamentos, evitando dejarme llevar por las emociones del mercado.
Este es mi proceso personal, no una recomendación de inversión.
Mi nombre es Juan, y yo soy Simplemente Invertir.