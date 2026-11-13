Desconectar sin irse lejos: 4 escapadas imperdibles a menos de dos horas de Buenos Aires

El asfalto cede paso a la llanura pampeana en cuestión de minutos. Con la promesa de regalarse un respiro en el tramo final del año, las escapadas ruteras se consolidan como el plan favorito para ganarle al estrés de diciembre.

A menos de dos horas en auto de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires esconde pueblos rurales, lagunas inmensas y polos gastronómicos donde el tiempo parece transcurrir a otra velocidad. Aquí, cuatro opciones imperdibles para armar el bolso y salir a la ruta. Pero antes, ingresá a Libre y buscá hospedaje, combustible y todo lo que necesites para tu viaje para obtener cientos de descuentos.

1. Uribelarrea (Partido de Cañuelas)

•Distancia: Aprox. 90 km (por Autopista Ezeiza-Cañuelas y Ruta 205). •El plan: Un pueblo de película que supo conservar intacta su arquitectura colonial, sus diagonales y sus antiguas fachadas ferroviarias.

"Uribe" es sinónimo de tradición y buen comer. Su plaza principal está rodeada de pulperías históricas como El Palenque o Macedonio, donde el tiempo se detiene entre mostradores de época y platos caseros. Es imperdible visitar la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco para comprar quesos y dulce de leche artesanales, o hacer una parada en el tambo caprino local. Un clásico con alma de pueblo detenido en el tiempo.

2. Chascomús

•Distancia: Aprox. 120 km (por Ruta Provincial 2). •El plan: Naturaleza, historia y una laguna inmensa que es la protagonista absoluta del paisaje.

Ideal tanto para los que buscan relax con mate frente al agua como para los más activos que disfrutan de pedalear o correr por la costanera. Chascomús combina el encanto de su casco histórico —marcado por la emblemática Capilla de los Negros y las huellas de su pasado colonial— con una movida gastronómica renovada frente a la orilla. Al atardecer, cuando el sol se esconde sobre el espejo de agua, el paisaje regalará una de las postales más lindas de la provincia.

3. Carlos Keen (Partido de Luján)

•Distancia: Aprox. 80 km (por Acceso Oeste y Ruta 7). •El plan: El paraíso del turismo rural y la cocina de campo.

Declarado bien de interés histórico nacional, este pequeño poblado se convirtió en un polo gastronómico imperdible para los amantes de las buenas costumbres culinarias. Los fines de semana, sus antiguos galpones y restaurantes de campo despliegan una oferta inigualable: asado a la estaca, empanadas cortadas a cuchillo, pastas caseras, fiambres artesanales y tortas negras recién salidas del horno. Entre almuerzo y almuerzo, se puede recorrer la feria de artesanos en la vieja estación de tren y visitar el Museo de Maquinaria Rural al aire libre.

4. San Miguel del Monte

•Distancia: Aprox. 110 km (por Autopista Ezeiza-Cañuelas y Ruta Nacional 3). •El plan: Una laguna de 740 hectáreas rodeada de verde, deportes náuticos y tradición criolla.

Monte ofrece una combinación perfecta entre vida de estancia, historia ligada a los tiempos de Juan Manuel de Rosas y una costanera vibrante que se ilumina por las noches. Durante el día, su amplia laguna invita a practicar deportes náuticos, pesca o simplemente caminar sin prisa. Además, para quienes buscan la auténtica experiencia de campo, los alrededores albergan estancias tradicionales y pueblos vecinos como Abbott o Zenón Videla Dorna, donde las costumbres gauchas siguen más vivas que nunca.