ComercialInnovación en cuidado capilar

Dove eligió a la Argentina para presentar su nueva innovación en reparación capilar

El país fue seleccionado para el lanzamiento Dove de 991 Gold Repair Mask, una máscara de tratamiento de edición limitada desarrollada para reparar el cabello severamente dañado.

Dove eligió a la Argentina para presentar su nueva innovación en reparación capilar
Dove 991 Gold Repair Mask, la nueva máscara de tratamiento capilar de edición limitada para reparar el cabello severamente dañado.
Hoy 14:03

Dove eligió a la Argentina para presentar 991 Gold Repair Mask, su nueva máscara de tratamiento capilar de edición limitada desarrollada para reparar el cabello severamente dañado. La decisión reconoce la relación especial de las argentinas con su pelo, marcada por el cuidado, la transformación y la experimentación constante.

La marca presenta esta innovación en un contexto en el que la decoloración, la tintura y el uso de herramientas de calor pueden alterar el equilibrio interno del cabello y provocar daños severos. Frente a este escenario, Dove desarrolló un tratamiento que busca establecer un nuevo estándar de oro en reparación capilar.

La nueva máscara surge de la investigación de Dove sobre los biocomponentes del cabello virgen y la ciencia proteómica capilar. Su tecnología de aminoácido ayuda a reconstruir proteínas y reparar el daño profundo de la fibra capilar, mientras que las moléculas hidratantes reponen la hidratación y brindan un tratamiento intensivo al cabello seco y dañado. Además, incorpora una tecnología patentada que ayuda a restaurar los lípidos y recuperar la barrera lipídica del cabello.

En cuanto a sus resultados, los testeos instrumentales realizados luego de cinco usos, en comparación con un shampoo sin ingredientes acondicionantes, respaldan la protección frente a dos decoloraciones, 220 °C de calor y 20.000 pasadas de cepillo. La marca también señala que la tecnología actúa sobre el daño interno de la fibra capilar.

Con este lanzamiento, Dove presenta en el mercado argentino una innovación que combina investigación científica y tecnología aplicada al cuidado del cabello, con la que busca elevar el deseo en la categoría y establecer un nuevo estándar de oro en reparación capilar. Dove 991 Gold Repair Mask, una edición limitada, estará disponible en el país a partir del 15 de noviembre.

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