Dra. Virginia Bonetto: “Crecer bien hoy es la clave para vivir mejor mañana”

Doctora, para comenzar, ¿cómo fue su recorrido de formación y en qué ámbitos desarrolla actualmente su labor profesional?

Soy médica pediatra, especialista en nutrición infantojuvenil y en nutrición deportiva. Me formé en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, el centro pediátrico más grande de la provincia de Santa Fe, donde realicé mis dos residencias: primero la de pediatría y luego la de nutrición infantojuvenil. Allí trabajé como médica internista formando residentes de la especialidad y más tarde asumí como jefa de sala de internación, un cargo de mucha responsabilidad y compromiso que compartí junto a dos compañeras que me enseñaron muchísimo. Finalmente, pasé al servicio de nutrición del hospital y de la red municipal, ámbito en el que me desempeño actualmente.

A lo largo de estas dos décadas entre el consultorio y el aula, ¿qué mirada construyó sobre el vínculo con las familias y la prevención en la infancia?

Hace más de veinte años ejerzo en la ciudad de Rosario y colaboro en la formación de futuros profesionales como docente en distintas universidades. Esa doble experiencia, la del consultorio y la del aula, me dejó una convicción: gran parte de la salud de un adulto se decide mucho antes de que llegue a serlo.

El trabajo con niños y sus familias me permite entrar a sus vidas, sus rutinas, conocer de cerca sus vivencias, para así poder acompañar desde mi lugar el crecimiento y desarrollo, además del desempeño deportivo, diagnosticar y tratar patologías vinculadas a la nutrición.

¿Qué lugar ocupa la enseñanza universitaria en su carrera y qué significa dirigir un posgrado en la Universidad Nacional de Rosario?

La enseñanza de pre y posgrado profundiza mis conocimientos, despierta otras habilidades y me mantiene en continuo aprendizaje junto a mis alumnos, colegas y profesionales de la salud, la nutrición y el deporte. Ocupa un lugar muy especial en mi vida porque enseñar me desafía, me inspira y me invita a seguir formándome; me considero una estudiante eterna.

Dirigir el posgrado de Nutrición Infantil y Nutrición Deportiva en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario representa un enorme compromiso y una gran satisfacción. Contribuir a la formación de profesionales brindando herramientas y conocimientos basados en la evidencia científica, que luego permitan transformar la vida de los pacientes, es mi mayor orgullo.



¿De qué manera se integró la nutrición deportiva a su práctica pediátrica y qué aporta al acompañamiento integral de niños y adolescentes?

La nutrición deportiva llegó a mi vida luego de muchos años de trabajo y experiencia en el campo de la pediatría, y logró completarme profesionalmente. Trabajar con deportistas y atletas en etapas tan importantes y trascendentes del crecimiento y el desarrollo me permite acompañar al niño, niña y adolescente de una manera mucho más completa y profunda, contemplando su salud física, mental y emocional más allá de lo estrictamente nutricional..

Más allá de los títulos y la experiencia clínica, ¿cómo influyó su propia vivencia personal y la maternidad en su forma de acompañar a los pacientes?

La maternidad sin duda me ha permitido ser quien soy hoy, mirar con otros ojos, acompañar con empatía, sostener, entender, compartir desde la vivencia, creo que es mi mejor versión, o por lo menos eso deseo.





Dra. Virginia Bonetto

Médica pediatra. Especialista en nutrición infantil y juvenil y en nutrición deportiva.

Docente universitaria. Rosario, Argentina.

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