Empresa familiar y herencia: por qué no se reparte como una casa o una cuenta bancaria

Cuando una persona fallece, su patrimonio pasa a sus herederos. En el caso de una casa o de una cuenta bancaria, la división es relativamente simple. Con una empresa, el escenario cambia: hay empleados, proveedores, clientes, deudas y decisiones que no admiten demoras. Sin embargo, ante la ley, las acciones o cuotas del fundador forman parte del acervo hereditario como cualquier otro bien. De ahí surge el problema.

La respuesta corta es que sí, formalmente, la empresa entra en la sucesión como cualquier otro bien. La respuesta realista es que no debería tratarse como tal.

El primer límite es la legítima. El Código Civil y Comercial protege una porción de la herencia que corresponde por ley a los herederos forzosos, es decir, hijos, cónyuge y, a falta de ellos, ascendientes. Esa porción no puede ser anulada por testamento ni por donaciones. Por eso, aunque el fundador quiera dejar la empresa solo al hijo que trabaja en ella, no puede hacerlo sin respetar los derechos de los demás.

Sin planificación, los herederos pasan a ser copropietarios de un negocio que quizá nunca quisieron compartir. Los que trabajan en la firma conviven con quienes solo esperan cobrar dividendos, y los desacuerdos sobre quién conduce, cuánto se reinvierte o cuánto se reparte suelen terminar en conflictos, a veces en la Justicia.

La ley ofrece herramientas para evitarlo. Una es la indivisión hereditaria: el causante puede imponer que la empresa no se divida por un plazo limitado, de hasta diez años, y los coherederos pueden pedir la división antes si existen causas justificadas. Otra es la atribución preferencial, que permite adjudicar la empresa a un heredero, quien debe compensar en dinero a los demás si lo recibido supera su porción.

La novedad más relevante del Código vigente desde 2015 está en el artículo 1010. Mantiene la prohibición general de pactar sobre herencias futuras, pero admite una excepción para explotaciones productivas y participaciones societarias: son válidos los pactos destinados a conservar la unidad de gestión de la empresa o a prevenir y resolver conflictos, siempre que no afecten la legítima, los derechos del cónyuge ni los de terceros. En la práctica, es la base legal de los llamados pactos de familia, que suelen apoyarse en protocolos de empresa familiar.

A esto se suman los estatutos y contratos sociales, que pueden prever cláusulas sobre la incorporación de herederos, el derecho de compra de las cuotas entre socios o la valuación de las participaciones.

Desde Estudio Piccinini & Asociados, que asesora a empresas familiares en estas cuestiones, señalan que la clave es la anticipación: ordenar la sucesión en vida permite combinar los aspectos societarios, contables, impositivos y legales, y evitar que la discusión se dé cuando la emoción y la urgencia ya condicionan todo.

La empresa familiar no tiene un estatus especial en la sucesión, pero sí merece un tratamiento especial. Dejarla librada a las reglas generales de la herencia equivale a apostar a que los herederos coincidan en todo, en el momento más difícil. Planificar, en cambio, protege tanto al negocio como a la familia que depende de él.

Dr. Carlos Piccinini – Director CEO

Dr. Santiago Dabove – Director de Asuntos Legales

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