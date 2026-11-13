¿Está permitido volver a ser feliz después de una pérdida?

Hay momentos en los que, después de la muerte de alguien que amamos, la alegría puede sentirse como una traición. Una salida con amigos, volver a sonreír, un nuevo proyecto o simplemente un instante de bienestar pueden despertar una pregunta silenciosa: ¿cómo puedo estar disfrutando si ya no está?

El duelo nos enfrenta a numerosas contradicciones: queremos dejar de sufrir, pero a veces sentimos que hacerlo significaría alejarnos de quien murió. Deseamos recuperar la alegría, pero tememos que sea una señal de olvido. Como si la intensidad de nuestro dolor fuera también una medida del amor que sentimos.

Y entonces aparece la culpa. Una culpa que no siempre se expresa con palabras, pero que puede condicionar profundamente la manera en que continuamos viviendo.

Quizás una de las tareas más difíciles del duelo sea comprender que no necesitamos permanecer tristes para demostrar cuánto hemos amado. Que los recuerdos no desaparecen porque volvamos a reír y que el vínculo con quien murió no se sostiene únicamente a través del dolor.

Sin embargo, volver a disfrutar de la vida no siempre resulta fácil. No alcanza con que alguien nos diga que tenemos derecho a ser felices. Es necesario transitar un proceso en el que podamos construir nuevas maneras de relacionarnos con la ausencia, integrar lo vivido y reconocer que nuestra propia vida también merece continuar.

El duelo no consiste en elegir entre recordar o seguir adelante. Podemos sentir dolor, extrañar y aun así seguir adelante. Se trata, entre otras cosas, de aprender a vivir con una ausencia que transforma nuestra historia, pero que no tiene por qué clausurar nuestro futuro.

Tal vez podamos comenzar a pensar que la alegría no compite con la tristeza, que ambas pueden convivir, incluso en un mismo día. Tengamos en cuenta que si bien el duelo duele, no es solo dolor, en realidad son muchas las emociones que convergen en el duelo y no solamente el dolor y la tristeza. Podemos extrañar profundamente y, al mismo tiempo, volver a encontrar motivos para sonreír.

Porque seguir viviendo no es dejar atrás a quienes amamos. Es encontrar la manera de llevarlos en nosotros mientras nos animamos, poco a poco, a volver a elegir la vida.

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