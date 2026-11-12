Instrucciones para hacer, por Matías Braslavsky

El primer paso es hacer algo. Este es, desde luego, el más importante. Si ya lo ha conseguido, el resto no habrá de resultarle mucho más difícil.

El segundo consiste en observar lo hecho y comprobar, con cierto halo de desilusión, que no ha sido suficiente. Que todavía falta.

Seguido a eso, ubicará usted el problema en alguna dimensión como puede ser el saber, la experiencia, la seguridad o la confianza. Si se encuentra especialmente de humor para algo de masoquismo moral, entonces por supuesto que también puede ubicarlo en su estatura, su belleza, sus imperfecciones, su dinero, en la incompatibilidad de su signo zodíaco con sus ambiciones o en lo que sea que usted decida poner ahí como referencia. Sepa, de todos modos, que no es eso.

Es probable que en este momento sienta la tentación de hacer una check-list, un cuadro comparativo o algo por el estilo. No es un mal signo. Algo se está moviendo. Adelante. Anote todo lo que considere necesario para estar, ahora sí, preparado: un poco más de estudio, de dinero, algunos centímetros más de alto y algunos menos de ancho, una pareja, un viaje que lo culturice, un amigo en el gobierno, un upgrade en su capacidad organizativa, unos gramos más de proteína.

Procure dejar espacio al final de la hoja. Lo necesitará. Una vez anotados los puntos de la lista, vuelva a revisarla. Descubrirá que han aparecido otros. No haga una segunda lista para resolver la primera.

Llegado a este punto, será importante que no intente resolver de inmediato el asunto. Más pronto que tarde advertirá que, aunque consiga llenar lo que falta, la falta volverá a aparecer por otro lado. Siempre hace eso. Ni la tenacidad del albañil más hábil ha servido a los fines de taponar semejante agujero. Es como la sábana en la cama: siempre queda corta, ya sea del lado de la cabeza o del lado de los pies. Estirarla no la agranda. Sólo lo llevará a tener una sábana estirada.

Mantenga la calma. Tome distancia y déjelo —déjese— respirar. Pasee a su perro, cocínele a su novia o vea una película mala. Alguna de Lars von Trier, por ejemplo. Ya verá que esto le será de suma utilidad.

Luego, seguir. Hacer de nuevo. Hacerlo un poco mejor. Comprobar, nuevamente, que incluso mejor hecho, todavía falta. Seguir haciendo.

Dicho procedimiento puede repetirse tantas veces como sea necesario hasta advertir que la falta no desaparece con la experiencia, ni con el saber, ni siquiera con el aplauso o el reconocimiento.

Llegado el éxito, descubrirá que en esa fiesta también existen faltas, aunque ahora probablemente sean otras, más sofisticadas y paquetas. Quizá usen corbata y perfume caro. Usted reirá y, por un rato, entenderá. Luego dejará de entender. No se preocupe. Si algo de esto sucede, es porque el procedimiento está funcionando.

Si la cosa va más o menos bien, entonces a esta altura ya no debería estar lejos de advertir que lo que falta no es solamente lo que no hay, sino también aquello que tiene que faltar para que algo siga habiendo. En el mejor de los pronósticos, descubrirá usted que la falta puede funcionar más como motor del hacer que como causa de la inhibición.

Seguir haciendo.

Matías Braslavsky es psicoanalista, director de Red PsiReal, docente de talleres y seminarios, y divulgador.