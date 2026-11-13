La obligación de estar bien: cuando vivir se convierte en un proyecto de rendimiento

Con los años, el sistema produjo distintas medidas para ¿favorecer el bienestar?: programas corporativos, pausas activas, aplicaciones de meditación. A priori, con fines altruistas. Sin embargo, me pregunto si realmente nos quieren o si quieren nuestra productividad. Me atrevería a afirmar que a quien no le servimos de algún modo productivo e interesado no nos exige estar bien: puede desearlo, anhelarlo, intentar alcanzarlo, pero no lo exige.

Bajo esta lógica, el descanso debe ser productivo, los vínculos deben funcionar a la perfección y cada dificultad debe transformarse en aprendizaje. El malestar parece necesitar una explicación y un plan para corregirse. Pero estar bien todo el tiempo es imposible: se le exige quietud a algo inevitablemente en movimiento, como el estado de ánimo.

La exigencia de estar bien se parece a la exigencia de resultado, no solo efectivo sino también veloz. La trampa está en creer que, si evaluamos nuestro rendimiento solo por el resultado, estamos realizando una evaluación representativa: ¿cuántos factores impactan sobre un resultado? El clima, el rival, el estado del campo y un largo etcétera. ¿Cuántos controlamos? Evaluar el rendimiento solo por el resultado es juzgarnos, en parte, por factores que no tuvieron nada que ver con nosotros. Con el bienestar ocurre lo mismo: tampoco depende exclusivamente de uno.

El problema no es tener metas, sino convertirlas en veredictos: una meta puede ser una exigencia o una dirección. Si nos centramos en objetivos sobre los que sí podemos intervenir, pasamos de la quietud de un resultado al movimiento, al impulso que implica ir logrando metas y cambiando objetivos.

Lo mismo vale para la salud mental. ¿Cuándo consideramos exitoso un tratamiento psicológico? Si esperamos que la ansiedad, la tristeza o la incertidumbre desaparezcan por completo, cualquier emoción desagradable corre el riesgo de leerse como un retroceso. La terapia se vuelve entonces otra exigencia: además de vivir, tenemos que aprender a vivir sin malestar.

Me resulta difícil pensar en una población sin malestar frente a un deterioro constante y galopante de las condiciones básicas de existencia. Una ansiedad frente a un trabajo precario o un insomnio en medio de la incertidumbre económica no son solo fallas individuales por corregir. Quizá la búsqueda terapéutica deba orientarse a conocer qué función cumple el síntoma dentro de distintas estructuras y sistemas, y qué lugar ocupa la persona frente a él. Difícilmente esa función carezca de sentido.

Si ofrecemos estas herramientas y logramos comprender el sentido singular del síntoma, y la crítica política que puede encarnar, el paciente podrá dejar de ocupar exclusivamente ese lugar para convertirse también en agente: comprendiendo y accionando. Entender el síntoma no lo vuelve deseable; abre desde dónde intervenir.

Podemos perseguir objetivos sin convertir cada resultado en una definición de quienes somos, y buscar bienestar sin exigirnos estar bien todo el tiempo. Vivir mejor no consiste en alcanzar una versión completa de nosotros mismos, sino en dejar de tratar la propia existencia como un proyecto que nunca termina de aprobarse.

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