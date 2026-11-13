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Noche de los Museos: "Belgrano, la revolución de las ideas" llega al Museo de la Casa Rosada

La muestra histórica de Diego Valenzuela reúne imágenes y documentos inéditos sobre el prócer. Se inaugura a las 19.30 en Paseo Colón 100 con entrada libre y gratuita para todo el público.

Noche de los Museos: "Belgrano, la revolución de las ideas" llega al Museo de la Casa Rosada
La exposición propone recorrer documentos e imágenes inéditas para conocer las facetas menos difundidas de Manuel Belgrano previas a la Revolución de Mayo. | Tres de Febrero
Hoy 16:41

En el marco de “La noche de los museos”, el sábado 13 de noviembre a las 19.30 h se presentará “Belgrano, la revolución de las ideas”, una muestra histórica de Diego Valenzuela compuesta por imágenes y documentos inéditos para descubrir las facetas menos conocidas del prócer. Antes de la Revolución de Mayo, Manuel Belgrano ya protagonizaba una revolución de ideas. Vení y descubrila.

La muestra se inaugura a las 19.30 h en el Museo de la Casa Rosada, ubicado en Av. Paseo Colón 100 (CABA), y luego podrá visitarse de miércoles a domingo, de 11 a 17.30 h, con entrada libre.

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