A 20 años de la ESI: 3 de cada 10 alumnos conocieron un intento de suicidio en su escuela

A dos décadas de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), un relevamiento nacional mostró que la política educativa mantiene un fuerte respaldo entre quienes transitan las aulas. El 86% de los estudiantes considera que la ESI es importante y necesaria, mientras que el 93% de los docentes asegura incorporarla en sus clases, de acuerdo con una encuesta realizada por Fundación Huésped y Pulsar.UBA.

Además del respaldo a la ley, el estudio evidencia un cambio en las preocupaciones de adolescentes y docentes: hoy la demanda apunta a incorporar con mayor profundidad contenidos vinculados con la salud mental, el impacto de las redes sociales, las apuestas online, la inteligencia artificial y los discursos de odio en internet.

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Salud mental, el tema que más preocupa a los estudiantes

Entre los contenidos que consideran prioritarios para trabajar en la escuela, el 72% de los estudiantes ubicó a la salud mental en el primer lugar. Detrás aparecen el maltrato en el hogar (60%), la inclusión y el respeto hacia personas con autismo (57%) y la discriminación por el cuerpo o el peso (56%).

También crecieron los pedidos para abordar cuestiones propias del mundo digital: el 47% reclama trabajar los discursos de odio en internet, el 43% quiere aprender sobre el funcionamiento de los algoritmos, el 42% pide tratar las apuestas online y el 41% considera necesario hablar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial.

Redes sociales, ansiedad y violencia digital

La encuesta también expone el impacto de los entornos digitales en adolescentes.

Más de un tercio de los estudiantes afirmó que las redes sociales le generan malestar, angustia o ansiedad. A su vez, casi la mitad manifestó haber sufrido discriminación o acoso a través de estas plataformas, mientras que el 40% aseguró conocer situaciones de circulación de imágenes sin consentimiento.

La problemática también aparece reflejada entre los docentes de secundaria. Más de la mitad reportó situaciones de acoso, amenazas o discriminación mediante redes sociales, cuatro de cada diez registraron casos de difusión de imágenes o información privada sin autorización y el 15% indicó haber detectado contenidos falsos generados con inteligencia artificial que involucraban a estudiantes.

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Intentos de suicidio: una realidad que llega a las escuelas

Uno de los datos más sensibles del informe está relacionado con la salud mental.

El 36% de los estudiantes consultados aseguró que en su escuela hubo al menos un intento de suicidio de un alumno, mientras que entre los docentes de secundaria esa cifra asciende al 47%. El informe señala que estas situaciones representan uno de los principales desafíos para las instituciones educativas y requieren intervenciones que articulen a docentes, equipos directivos, orientación escolar y servicios externos de salud mental.

Embarazos y continuidad escolar

El estudio también analizó cómo atraviesan las escuelas las situaciones de embarazo adolescente.

Seis de cada diez estudiantes dijeron conocer casos de embarazo durante la secundaria. Entre quienes atravesaron esas experiencias, el 46% continuó cursando normalmente y el 26% pudo seguir gracias a cambios o apoyos escolares.

Sin embargo, el relevamiento también identificó dificultades para sostener la trayectoria educativa: el 29% recordó situaciones de abandono escolar y el 23% interrupciones temporales antes de retomar los estudios.

Qué muestra la encuesta sobre la ESI

El relevamiento fue realizado entre el 2 y el 20 de septiembre de 2026 e incluyó 518 estudiantes de entre 13 y 23 años y 629 docentes de nivel inicial, primario y secundario de todo el país. La investigación tuvo alcance nacional y utilizó un diseño con cuotas por región, género y tipo de gestión escolar.

Los resultados muestran que, veinte años después de la sanción de la ley, la ESI continúa siendo ampliamente valorada por las comunidades educativas, aunque con nuevos desafíos. El estudio concluye que las principales demandas ya no se limitan a los contenidos tradicionales sobre sexualidad y prevención, sino que incorporan problemáticas vinculadas con la salud mental, la convivencia, las violencias y el impacto de las tecnologías en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes.