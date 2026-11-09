El coro que le cantará a León XIV en Córdoba: más de 130 artistas y un repertorio para que participe la multitud

La música tendrá un lugar central en la misa que León XIV presidirá en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba. Unos 135 artistas, entre integrantes de coros infantiles, cantantes y músicos de organismos municipales, se preparan para acompañar la celebración religiosa con un repertorio especialmente arreglado para la ocasión. La dirección estará a cargo de Santiago Ruiz, músico, compositor y docente de la Universidad Nacional de Córdoba.

Según publicó Infobae, en una entrevista realizada por Virginia Bonard, el ensamble estará integrado por la Cantoría de la Merced, que Ruiz dirige desde hace más de dos décadas, y el Coro de Niños Cantores de Córdoba. A ellos se sumarán integrantes de la Orquesta de Cuerdas Municipal y músicos de la Banda Sinfónica Municipal, que conformarán el acompañamiento instrumental.

La propuesta tiene una característica particular: no busca ofrecer un concierto para los asistentes, sino generar una celebración en la que la multitud también pueda cantar. “La idea es que ese día seamos todos un gran coro de cientos de miles de personas cantando juntos”, explicó Ruiz. El director fue convocado hace varios meses para organizar la formación musical que acompañará la misa. Su experiencia en celebraciones multitudinarias comenzó en el año 2000, cuando estuvo al frente del coro del Encuentro Eucarístico Nacional por el Jubileo. Desde entonces participó en distintos acontecimientos masivos, religiosos y culturales.

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Una formación que reúne a coros y organismos municipales

Ruiz decidió trabajar con agrupaciones que ya tenían una trayectoria y una dinámica de ensayo establecida. La Cantoría de la Merced, que dirige desde hace más de 20 años, fue una de las primeras elegidas por su compromiso artístico y social. El grupo está integrado por 45 adultos y mantiene una rutina de dos ensayos semanales de dos horas y media.

También consideró importante incorporar al Coro de Niños Cantores de Córdoba, una institución pública que, según destacó, es única en Sudamérica. Para esta celebración fueron convocados 60 chicos y chicas de entre 9 y 11 años, que participarán en los estribillos y en distintos pasajes de las canciones, incluso con intervenciones solistas.

La formación instrumental estará compuesta por integrantes de la Orquesta de Cuerdas Municipal y músicos de la Banda Sinfónica Municipal. En total, serán 34 instrumentistas, entre cuerdas, vientos y percusión, que acompañarán la celebración litúrgica. Los preparativos comenzaron varios meses antes. Primero trabajó la Cantoría de la Merced con las canciones y los arreglos vocales; luego se incorporó el coro infantil y, más adelante, se sumaron los organismos profesionales. Cada agrupación mantuvo sus actividades habituales mientras incorporaba el repertorio de la misa.

Los ensayos se desarrollan con distintas frecuencias: la Cantoría se reúne dos veces por semana, los niños ensayan todos los mediodías y las orquestas y la banda trabajan diariamente. Cada elenco utilizará el uniforme que habitualmente viste en sus presentaciones.

Canciones conocidas y un guiño a la visita de Juan Pablo II

El repertorio fue consensuado con la Comisión de Liturgia y luego enviado al Vaticano para su aprobación. La selección incluye canciones tradicionales y conocidas por las comunidades católicas, con el objetivo de que los asistentes puedan sumarse al canto durante la celebración.

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Entre las piezas elegidas estará el “Salve Regina”, un canto en latín dedicado a la Virgen que suele interpretarse al final de la misa y que, según Ruiz, al Papa le gusta incorporar en las celebraciones. También se escuchará “Pescador de hombres”, vinculada con el pasaje del Evangelio que inspiró uno de los lemas de la misa: “Síganme y yo los haré pescadores de hombres”.

El director explicó que se trabajó especialmente en los arreglos de voces e instrumentos para darle solemnidad a la celebración, pero sin perder de vista que las canciones deben ser reconocibles y permitir la participación de la asamblea. Por eso también se incorporará un Santo que pueda ser cantado por todos.

La música tendrá presencia antes y después de la misa. Cuando el Papa llegue a FADEA y realice el recorrido en el papamóvil, el coro interpretará algunas canciones por fuera de la liturgia. También habrá un momento especial durante su despedida, con una referencia a la visita de Juan Pablo II a Córdoba en 1987. En aquella ocasión, durante la Jornada Mundial de la Juventud, se interpretó “Un nuevo sol”, una canción que volverá a sonar casi cuatro décadas después. Ruiz explicó que la elección funciona como un homenaje y un vínculo entre ambas visitas papales, además de transmitir un mensaje de esperanza.